La Corée du Nord détient un homme américain pour avoir traversé la frontière « sans autorisation » | Nouvelles du monde

L’homme serait entré en Corée du Nord sans autorisation (Photo: AP) Un soldat de la Les États-Unis ont été arrêtés par les autorités nord-coréennes après avoir traversé la frontière militaire sans autorisation. Il est entré dans le pays depuis la Corée du Sud, ont confirmé les autorités. L’homme aurait participé à une tournée dans la zone de sécurité conjointe (JSA), qui est une zone démilitarisée séparant les deux Corées. Des responsables américains ont confirmé qu’un soldat américain avait traversé la frontière « volontairement et sans autorisation ». Il serait entré en Corée du Nord vers 15 h 27, heure locale. Des soldats des deux camps montent la garde dans la zone, qui est l’une des plus fortement fortifiées au monde et s’étend sur environ 2 km dans chaque direction. Une tournée aurait été effectuée dans le village frontalier coréen de Panmunjom au moment de l’incident.



La frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est marquée par une zone démilitarisée (Photo : Getty Images) Connue sous le nom de ligne de démarcation militaire (MDL), elle marque la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle est aussi parfois connue sous le nom de « ligne d’armistice » et a été introduite à la fin de la guerre de Corée en 1953. Le Commandement des Nations Unies a déclaré dans un communiqué sur Twitter: « Un ressortissant américain en tournée d’orientation de la JSA a franchi, sans autorisation, la ligne de démarcation militaire vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC). « Nous pensons qu’il est actuellement détenu en RPDC et travaillons avec nos homologues de la KPA pour résoudre cet incident. » La frontière se trouve à environ 30 miles au nord de la capitale sud-coréenne, Séoul, et est marquée par 1 292 panneaux identiques à intervalles échelonnés à travers la péninsule. Plus : Tendance

Les panneaux faisant face au nord sont écrits en coréen et en chinois, tandis que ceux faisant face au sud sont écrits en coréen et en anglais. Les mines terrestres sont dispersées dans la zone et elle est également entourée de clôtures électriques et de barbelés avec des caméras de surveillance qui surveillent. Un ressortissant américain est détenu en Corée du Nord (Photo: Getty Images)



Des soldats montent la garde 24 heures sur 24 dans le village de la trêve de Panmunjom dans la zone démilitarisée coréenne (Photo : Getty Images) Les visites de la JSA sont en cours depuis les années 1960 et sont organisées par des entreprises privées. L’ONU organise également des visites pour ses propres fonctionnaires. Des dizaines de personnes fuient la Corée du Nord chaque année, mais il est très rare que des personnes fassent défection via la zone démilitarisée, compte tenu de la dangerosité de celle-ci. L’avis de voyage du Département d’État américain interdit aux ressortissants américains d’entrer en Corée du Nord « en raison du risque sérieux et persistant d’arrestation et de détention à long terme de ressortissants américains ». L’interdiction a été mise en œuvre après que l’étudiant américain Otto Warmbier a été détenu par les autorités nord-coréennes lors d’une tournée dans le pays en 2015. Il est décédé en 2017, quelques jours après sa sortie de prison et son retour aux États-Unis dans le coma. Aucun autre détail n’a été communiqué par le commandement de l’ONU à ce stade. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

