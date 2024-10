La Corée du Nord déploie des troupes pour combattre la Russie (Séoul)

Selon l’agence de renseignement, 1.500 soldats sont déjà arrivés en Russie. Des sources anonymes ont indiqué aux médias sud-coréens que le chiffre final pourrait être plus proche de 12.000.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé vendredi à une réunion de sécurité et a déclaré que la communauté internationale devait répondre par « tous les moyens disponibles ».

« [The participants] décidé de ne pas ignorer la situation et d’y répondre conjointement avec la communauté internationale en utilisant tous les moyens disponibles », a-t-il déclaré.

La réunion de sécurité de vendredi a réuni des responsables clés du Bureau de la sécurité nationale de Corée du Sud, du ministère de la Défense nationale et du Service national de renseignement, a indiqué le bureau de Yoon.

Moscou et Pyongyang ont également approfondi leur coopération ces derniers mois. La semaine dernière, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a accueilli le président russe Vladimir Poutine à l’occasion de son anniversaire. le qualifiant de « camarade le plus proche » .

Jeudi, le chef des services secrets ukrainiens, Kyrylo Budanov, a affirmé que près de 11 000 soldats d’infanterie nord-coréens s’entraînaient dans l’est de la Russie pour combattre en Ukraine.

« Ils seront prêts [to fight in Ukraine] le 1er novembre », le lieutenant-général Budanov, qui dirige la Direction du renseignement de défense ukrainien, a déclaré au site Web Warzone.

Il a ajouté que les Nord-Coréens utiliseraient du matériel et des munitions russes et que le premier groupe de 2 600 soldats serait envoyé dans la région de Koursk, à l’ouest de la Russie, où l’Ukraine détient un certain nombre de colonies. après avoir lancé son incursion en août.

Plus tôt cette semaine, Poutine a présenté un projet de loi visant à ratifier un pacte militaire qu’il a conclu avec Kim, qui promet que la Russie et la Corée du Nord s’entraideront en cas d’« agression » contre l’un ou l’autre pays.

L’agence de renseignement sud-coréenne NIS a déclaré que les troupes nord-coréennes s’entraînaient dans les bases russes de Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk et Vlagoveshensk.

Cela semble confirmer les informations d’une source militaire en Extrême-Orient russe, qui a déclaré cette semaine à la BBC russe qu’« un certain nombre de Nord-Coréens sont arrivés » et étaient stationnés dans l’une des bases militaires près d’Ussuriysk.

L’agence de renseignement de Séoul a également publié des photographies aériennes d’Ussuriysk et de Khabarovsk, où des centaines de soldats nord-coréens se seraient rassemblés, ainsi qu’une autre photo du port nord-coréen de Chongjin, où un navire russe aurait été montré transportant des soldats nord-coréens.

Le NIS a déclaré avoir découvert que depuis août, la Corée du Nord avait envoyé 13 000 conteneurs maritimes transportant des obus, des missiles et des roquettes antiblindées vers la Russie.

Jusqu’à huit millions d’obus de 122 et 152 mm ont été livrés à la Russie, selon le communiqué.

Cependant, certains experts militaires estiment que les unités militaires russes auront des difficultés à intégrer les troupes nord-coréennes sur leurs lignes de front.

Hormis la barrière de la langue, l’armée nord-coréenne n’a aucune expérience récente des opérations de combat, ont-ils indiqué.

« Ils pourraient garder certaines sections de la frontière russo-ukrainienne, ce qui libérerait les unités russes pour combattre ailleurs », a déclaré Valeriy Ryabykh, rédacteur en chef de la publication ukrainienne. Défense Express.

« J’exclus la possibilité que ces unités apparaissent immédiatement en première ligne. »

Reportage supplémentaire de Jake Kwon et Hosu Lee à Séoul