La Corée du Nord dénonce une “horrible” erreur des États-Unis

Washington et Séoul ont provoqué la colère de Pyongyang en choisissant de prolonger leurs exercices aériens massifs

Les États-Unis et la Corée du Sud ont conclu un accord “grosse erreur” en prolongeant les jeux de guerre «Vigilant Storm» en cours au-delà de la chronologie d’origine et poussent donc les tensions dans la région dans un “phase incontrôlable” a déclaré jeudi un haut responsable nord-coréen.

« Il a été signalé que les États-Unis et la Corée du Sud avaient décidé de prolonger l’exercice aérien combiné Vigilant Storm. C’est un choix très dangereux et faux », Pak Jong-chon, secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, a déclaré dans un communiqué.

Le fonctionnaire a déclaré que le “décision irresponsable” a été “poussant la situation actuelle causée par des actes militaires provocateurs des forces alliées à une phase incontrôlable.”

Les États-Unis et la Corée du Sud apprendront quelle erreur irrévocable et terrible ils ont commise.

La déclaration est intervenue peu de temps après que l’armée de l’air sud-coréenne a révélé qu’elle discutait avec le Pentagone d’un nouveau calendrier pour les exercices en cours, qui devaient initialement se terminer vendredi. Séoul a déclaré que la décision de prolonger l’exercice découlait de la décision de la Corée du Nord “provocations récentes”. Jusqu’à présent, cependant, aucun nouveau calendrier n’a été officiellement annoncé.

La “Vigilant Storm” de cette année, qui a débuté lundi et implique quelque 240 avions militaires, est la plus grande interprétation de l’exercice jamais réalisée, selon l’US Air Force. Les exercices ont eu lieu pour la première fois en 2015 sous le nom de “Vigilant Ace”, mais ont été suspendus en 2018 alors que Séoul tentait de rétablir les liens avec Pyongyang.

La Corée du Nord a condamné à plusieurs reprises l’exercice, le qualifiant de répétition d’une invasion et de preuve que Washington et Séoul adoptent une position hostile. Au cours de cette semaine, Pyongyang a mené ses propres exercices militaires, lançant plusieurs missiles balistiques et avertissant “des mesures de suivi plus puissantes.”