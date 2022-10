La Corée du Nord dénonce les États-Unis dans une déclaration après avoir tiré plus de missiles

TOKYO – La Corée du Nord a condamné jeudi les exercices militaires des États-Unis et de leurs alliés dans la région comme une “menace sérieuse pour la stabilité” de la péninsule coréenne, suggérant que ses derniers lancements de missiles étaient en réponse aux exercices. S’exprimant pour la première fois depuis que le pays a commencé sa dernière série d’essais d’armes à la fin du mois dernier, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé les États-Unis pour avoir renvoyé “injustement” les lancements de missiles balistiques de Pyongyang au Conseil de sécurité des Nations unies. “juste des mesures de neutralisation” contre les exercices.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon mènent depuis août des manœuvres militaires pour montrer leur volonté de travailler ensemble en cas de conflit avec le Nord. Alors que les alliés disent que les exercices sont de nature défensive, le régime de Kim Jong Un les a longtemps considérés comme des actes hostiles et les a utilisés pour justifier son développement d’armes et son programme nucléaire.

La Corée du Nord fait à nouveau monter la température. Voici pourquoi.

“Les affirmations constantes et persistantes de la Corée du Nord selon lesquelles ses lancements de missiles sont en réponse à des exercices conjoints entre les États-Unis et la République de Corée font partie de la stratégie à long terme de la Corée du Nord visant à établir une équivalence entre leurs provocations illicites et les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la République de Corée”, a déclaré Go Myong-hyun, chercheur principal à l’Asan Institute of Policy Studies de Séoul, utilisant une abréviation du nom officiel de la Corée du Sud, la République de Corée.

Go a ajouté que la déclaration du ministère nord-coréen des Affaires étrangères jeudi “fait écho précisément aux points de discussion destinés à inculquer la perception que les exercices et les provocations sont équivalents, alors qu’en fait ils ne le sont pas”.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que les lancements de missiles nord-coréens “ne peuvent absolument pas être tolérés”.

“C’est la sixième fois dans la courte période, en ne comptant que ceux de fin septembre”, a déclaré Kishida jeudi.

Il y a eu une vague d’activités cette semaine entre les exercices alliés et les essais de missiles balistiques nord-coréens, qui violent les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Les actions réciproques indiquent une montée des tensions alors que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon travaillent plus étroitement ensemble pour se prémunir contre le développement nucléaire et militaire de la Corée du Nord.

Avec un nouveau président conservateur sud-coréen qui adopte une ligne plus dure envers le Nord, les militaires américains et sud-coréens ont repris les exercices cet été pour la première fois en cinq ans.

La Corée du Nord codifie le droit de lancer des frappes nucléaires préventives

Les récentes séries d’essais de la Corée du Nord ont commencé le 24 septembre lorsque le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan est arrivé en Corée du Sud pour participer aux exercices.

Mardi, alors que les exercices impliquant le porte-avions américain se terminaient, la Corée du Nord a testé un missile à portée intermédiaire au-dessus du Japon pour la première fois depuis 2017. En réponse, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont mené des exercices aériens, maritimes et terrestres, y compris de rares exercices de missiles par les militaires américains et sud-coréens et le déploiement du Reagan dans les eaux à l’est de la Corée du Nord.

Jeudi, la Corée du Nord a testé deux missiles balistiques à courte portée dans la mer au large de sa côte est. Dans son communiqué, la Corée du Nord a déclaré qu’elle surveillait les actions américaines dans la région, en particulier le repositionnement du porte-avions.