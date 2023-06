La Corée du Nord dénonce le Conseil de sécurité de l’ONU pour une réunion satellite

Le corps est devenu « un outil politique » des États-Unis, selon la sœur de Kim Jong-un

Le Conseil de sécurité de l’ONU a enfreint la souveraineté de la Corée du Nord en organisant une réunion pour discuter du récent lancement raté du satellite de Pyongyang, a déclaré Kim Yo-jong, la sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Elle a accusé Washington de faire « ressemblant à un gangster » demandes au conseil.

Dans un communiqué publié dimanche par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), Kim Yo-jong a déclaré que le CSNU était coupable de « travailler comme un appendice politique d’un pays individuel. »

La réunion du Conseil de sécurité de l’ONU vendredi a représenté une « le mépris et la violation non déguisés de la RPDC [Democratic People’s Republic of Korea] la souveraineté, » a-t-elle ajouté, le décrivant comme un « insulte » à la Charte des Nations Unies.

Haut responsable du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, Kim Yo-jong a affirmé que des milliers de satellites avaient été lancés par divers pays et entreprises commerciales, mais « Le CSNU prend continuellement des mesures discriminatoires et grossières pour contester uniquement le lancement d’un satellite par la RPDC. »



« Le lancement d’un satellite de reconnaissance militaire par la RPDC est une contre-mesure légale pour faire face aux menaces militaires des États-Unis et de ses forces vassales », a-t-il ajouté. elle a affirmé.

Pyongyang continuera de prendre des mesures pour renforcer ses capacités de défense malgré « illégal » sanctions et pressions extérieures, a juré Kim Yo-jong.



« La paix et la sécurité dans la péninsule coréenne sont garanties par la puissante capacité d’autodéfense de la RPDC, et non par la résolution inventée par « l’outil politique » des États-Unis », elle a insisté.

Une résolution du CSNU interdit à Pyongyang d’utiliser la technologie des missiles balistiques à quelque fin que ce soit, y compris les lancements de satellites.

Lors de la réunion du conseil la semaine dernière, les États-Unis ont exhorté les autres membres à se joindre à eux pour condamner la Corée du Nord « comportement illégal ». Washington a également appelé le CSNU à s’assurer que Pyongyang ne tenterait plus de lancer un satellite en orbite.

Cependant, la Russie et la Chine ont refusé de réprimander Pyongyang, arguant que des préoccupations légitimes en matière de sécurité se cachent derrière ses actions.

Mercredi dernier, la Corée du Nord a confirmé qu’une fusée transportant son satellite militaire Malligyong-1 s’était écrasée dans la mer Jaune en raison d’un dysfonctionnement du moteur du deuxième étage.

Après le revers, Kim Yo-jong a déclaré qu’elle était « certain que le satellite de reconnaissance militaire de la RPDC sera correctement mis en orbite spatiale dans un proche avenir et commencera sa mission. »