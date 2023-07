La Corée du Nord dénonce la décision américaine d’amener un sous-marin lance-missiles sur la péninsule

La Corée du Nord a dénoncé lundi ce qu’elle a appelé une décision des États-Unis d’introduire un sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques dans les eaux proches de la péninsule coréenne, affirmant que cela crée une situation qui rapproche un conflit nucléaire de la réalité.

La Corée du Nord a également affirmé que des avions de reconnaissance américains avaient récemment violé son espace aérien près de la côte est, citant un porte-parole anonyme de son ministère de la Défense nationale dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle KCNA.

« Il n’y a aucune garantie qu’un incident choquant où un avion de reconnaissance stratégique de l’armée de l’air américaine est abattu au-dessus de la mer de l’Est ne se produira pas », a déclaré le porte-parole.

Les mesures prises par les États-Unis pour introduire des actifs nucléaires stratégiques dans la péninsule coréenne constituent un chantage nucléaire flagrant contre la Corée du Nord et les pays de la région et représentent une grave menace pour la paix, a déclaré KCNA.

« C’est aux actions futures des États-Unis qu’il appartient de déterminer si une situation extrême survient dans la région de la péninsule coréenne dont personne ne veut, et les États-Unis seront tenus entièrement responsables si une situation inattendue se produit », a-t-il déclaré.

« Que la situation extrême, souhaitée par personne, soit créée ou non dans la péninsule coréenne dépend de l’action future des États-Unis, et si une situation soudaine se produit… les États-Unis en seront totalement tenus pour responsables. »

La localisation du sous-marin

Un sous-marin américain lance-missiles de croisière à propulsion nucléaire est arrivé au port de Busan en Corée du Sud le mois dernier.

En avril, les dirigeants de la Corée du Sud et des États-Unis ont convenu qu’un sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques de la marine américaine se rendrait en Corée du Sud pour la première fois depuis les années 1980, mais aucun calendrier n’a été donné pour une telle visite.

Cela faisait partie d’un plan visant à stimuler le déploiement d’actifs stratégiques américains visant à une réponse plus efficace aux menaces et aux essais d’armes de la Corée du Nord pour la défense de son allié la Corée du Sud, comme convenu par les deux dirigeants.

La décision de faire naviguer des sous-marins nucléaires a créé une « situation très dangereuse qui nous empêche de ne pas accepter de manière réaliste le pire scénario d’une confrontation nucléaire », selon le communiqué nord-coréen.

En juin, un bombardier stratégique américain B-52 a participé à des exercices militaires aériens avec la Corée du Sud dans une démonstration de force après l’échec du lancement par la Corée du Nord d’un satellite espion fin mai.

Yoon de Corée du Sud dit qu’il est temps de montrer sa volonté de dissuader la Corée du Nord d’avoir des armes nucléaires

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré qu’il était temps pour la communauté internationale de montrer que sa détermination à dissuader le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord est plus forte que le désir de Pyongyang de développer les armes, a rapporté lundi l’Associated Press.

Les forces américaines et sud-coréennes ont mené cette année des exercices aériens et navals impliquant un porte-avions américain et des bombardiers lourds. Un sous-marin américain lanceur de missiles de croisière à propulsion nucléaire a également fait escale à Busan en Corée du Sud le mois dernier.

La déclaration du Nord a dénoncé ce qu’il a appelé une décision américaine de déployer un sous-marin nucléaire stratégique transportant des ogives nucléaires dans la péninsule coréenne pour la première fois depuis 1981.

