La Corée du Nord démolit un monument symbolisant son union avec le Sud

SÉOUL (Reuters) – La Corée du Nord a démoli un monument majeur dans sa capitale qui symbolisait l’objectif de réconciliation avec la Corée du Sud sur ordre du dirigeant. Kim Jong Unqui a qualifié la semaine dernière la Corée du Sud d'”ennemi principal” et a déclaré que l’unification n’était plus possible.

Des images satellite de Pyongyang ont montré mardi que le monument, une arche symbolisant l’espoir d’une réunification coréenne achevée après un sommet intercoréen historique en 2000, n’était plus là, selon un rapport de NK News, un média en ligne qui surveille la Corée du Nord. Corée.

Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante que le monument, connu officieusement sous le nom d’Arc de la Réunification, avait été démoli.

Kim a qualifié le monument de “horreur” dans un discours prononcé à l’Assemblée populaire suprême le 15 janvier, où il a ordonné que la constitution soit amendée pour dire que le Sud était “un ennemi principal et un ennemi principal invariable”, ont rapporté les médias officiels.

Les tensions se sont accrues dans la péninsule coréenne suite à l’intensification des manœuvres militaires des armées sud-coréenne et américaine en réponse aux essais d’armes du Nord, qui a déclaré se préparer à une « guerre nucléaire » avec ses ennemis.

L’arc, officiellement connu sous le nom de Monument aux Trois Chartes pour la réunification nationale, mesurait 30 mètres de haut et symbolisait les trois chartes, qui étaient l’autonomie, la paix et la coopération nationale, selon les archives du gouvernement sud-coréen.

Lorsqu’on lui a demandé si la Corée du Nord semblait changer de position concernant le conflit avec le Sud, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mardi aux journalistes : “Nous surveillons cela de très, très près”.

Il a ajouté : “Je voudrais simplement vous dire que nous restons convaincus que la posture défensive que nous maintenons sur la péninsule est adaptée au risque.”

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui a pris ses fonctions en 2022, a adopté une ligne dure à l’égard du Nord, appelant à des réponses immédiates et fermes aux actions militaires de la Corée du Nord qui ont accru les tensions dans la péninsule coréenne.

La Corée du Nord s’est engagée à « anéantir » la Corée du Sud si elle était attaquée par les forces sud-américaines. À la fin de l’année dernière, le Nord a déclaré comme n’étant plus valide un accord clé signé avec le Sud en 2018 visant à désamorcer les tensions militaires.

Suite au discours de Kim la semaine dernière, l’assemblée nord-coréenne a aboli des agences gouvernementales clés qui ont joué un rôle déterminant dans des décennies d’échanges avec Séoul.

