La Corée du Nord dément avoir vendu des armes à la Russie

“Nous n’avons jamais exporté d’armes ou de munitions vers la Russie auparavant et nous n’envisageons pas d’en exporter”, a déclaré jeudi un haut responsable de la défense nord-coréen dans les médias officiels. Le responsable a accusé “les États-Unis et d’autres forces hostiles” de répandre “une rumeur de trafic d’armes entre la RPDC et la Russie”, faisant référence à la Corée du Nord par son nom officiel.

La déclaration de jeudi, publiée par la Central News Agency de Corée du Nord, fait suite à une évaluation des renseignements récemment déclassifiée de Washington selon laquelle la Russie cherchait à acheter des armes nord-coréennes pour sa guerre en Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a déclaré que “le ministère russe de la Défense est en train d’acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie à la Corée du Nord pour les utiliser en Ukraine”.

Tout en niant toute vente d’armes à la Russie, le responsable a défendu le droit de la Corée du Nord à conclure de tels accords militaires. “Non seulement le développement, la production, la possession d’équipements militaires, mais aussi leur exportation et leur importation sont le droit légitime propre à un État souverain, et personne n’a le droit de le critiquer.”

Même au milieu d’une condamnation internationale généralisée, la Corée du Nord a ouvertement soutenu son allié de la guerre froide, la Russie, pour son invasion de l’Ukraine. Plus tôt cette année, Kim a échangé des messages avec son homologue russe Vladimir Poutine et s’est engagé à étendre les relations vers de “nouveaux sommets stratégiques”. La nation asiatique est l’un des rares pays à avoir officiellement reconnu l’indépendance des régions sécessionnistes soutenues par Moscou dans l’est de l’Ukraine. La Corée du Nord et la Russie partagent des frontières terrestres et maritimes, qui servaient de routes commerciales avant le verrouillage des frontières par les coronavirus.