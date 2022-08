La Corée du Nord déclare sa “victoire” sur le Covid

Les commentaires interviennent peu de temps après qu’un haut responsable a suggéré que le dirigeant nord-coréen était tombé malade d’une “forte fièvre” pendant l’épidémie

La Corée du Nord a déclaré une victoire sur Covid-19, affirmant que son système de quarantaine avait pleinement réussi à éradiquer le virus tout en annonçant la fin des politiques de confinement strictes imposées au printemps dernier.

Lors d’un discours jeudi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a salué les médecins et autres « combattants de la santé » qui a travaillé pendant la pandémie, affirmant que Pyongyang avait gagné sa bataille contre le coronavirus et anéanti l’agent pathogène à l’intérieur de ses frontières.

“La douloureuse guerre de la quarantaine est terminée, et aujourd’hui, nous avons enfin déclaré la victoire”, Kim a déclaré, cité par les médias d’État, ajoutant que le gouvernement allait immédiatement “abaisser le niveau de quarantaine par rapport au système de quarantaine d’urgence maximal qui est en vigueur depuis le 12 mai.”

Bien que les responsables nord-coréens aient initialement soutenu que le pays n’avait vu aucun cas pendant un certain temps après le début de l’épidémie mondiale, ils ont finalement reconnu les infections en mai, Kim déclarant maintenant qu’il avait fait face à un “crise épidémique sévère”. Cependant, le dirigeant a affirmé que grâce à la “forte volonté et efforts désespérés” de scientifiques et de travailleurs de la santé, la pandémie a été “complètement résolu” en Corée du Nord.

Lire la suite La Corée du Nord prête pour de nouveaux essais nucléaires – Reuters

Le pays n’a signalé que 74 décès tout au long de la crise – ce que Kim considérait comme un “miracle sans précédent pour la communauté mondiale de la santé” – bien que ses chiffres officiels n’aient pas été vérifiés de manière indépendante. On ne sait toujours pas combien de Nord-Coréens sont tombés malades de Covid-19, mais le dirigeant a déclaré “des centaines de milliers” de nouveaux patients ont été comptabilisés chaque jour au plus fort des infections.

La sœur de Kim, Kim Yo-jong, qui est également un membre de haut rang du parti au pouvoir en Corée du Nord, a également pesé sur Covid lors d’une apparition publique jeudi, faisant écho aux affirmations antérieures selon lesquelles des tracts de propagande envoyés de Corée du Sud pourraient avoir joué un rôle dans l’épidémie dans le Nord. Dans des remarques qui ne manqueront pas d’alimenter les spéculations, elle a également indiqué que le leader avait souffert de “forte fièvre” à un moment donné pendant la pandémie, mais n’a pas fourni de détails sur la cause, le moment ou la gravité de ses symptômes.