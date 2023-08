La Corée du Nord déclare que sa deuxième tentative de lancement d’un satellite espion a échoué et promet une troisième tentative

SEOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a déclaré jeudi que sa deuxième tentative de lancement d’un satellite espion avait encore échoué, mais s’est engagée à faire une autre tentative en octobre, démontrant sa volonté d’endurer des échecs pour acquérir un atout militaire clé convoité par le dirigeant Kim Jong Un.

L’échec du lancement a incité le Japon voisin à émettre une brève « alerte J » ordonnant à certains habitants d’évacuer vers des endroits sûrs alors que la fusée nord-coréenne survolait ses îles les plus méridionales d’Okinawa jusqu’à l’océan Pacifique.

L’agence spatiale nord-coréenne a déclaré avoir utilisé la fusée porteuse de nouveau type Chollima-1 pour mettre en orbite le satellite de reconnaissance Malligyong-1. Selon l’agence de presse officielle coréenne, les vols des premier et deuxième étages de la fusée étaient normaux, mais le lancement a finalement échoué en raison d’une erreur dans le système de tir d’urgence lors du vol du troisième étage.

La National Aerospace Development Administration a annoncé qu’elle effectuerait une troisième tentative de lancement en octobre après avoir étudié les problèmes rencontrés lors du lancement de jeudi. L’agence a ajouté que « la cause de l’accident en question ne constitue pas un problème majeur en termes de fiabilité des moteurs en cascade et du système ».

« Kim a peut-être pansé ses blessures après ce deuxième échec, mais il est déjà en train de se dépoussiérer et de passer à autre chose », a déclaré Soo Kim, expert du cabinet de conseil LMI basé en Virginie et ancien analyste de la CIA. « Dans les cas précédents où le Nord avait échoué lors d’une démonstration d’armes, nous ne l’avons jamais vu abandonner mais faire preuve d’une plus grande persévérance au vu de ses ambitions à long terme. »

Plus tôt jeudi, les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué avoir détecté la fusée volant au-dessus des eaux internationales au large de la côte ouest de la péninsule coréenne après son décollage dans la région nord-ouest de Tongchang-ri à 3h50 du matin. le principal centre de lancement spatial se trouve. Le Nord a échoué à lancer un satellite espion fin mai.

L’armée sud-coréenne a déclaré que le lancement de la fusée violait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant tout lancement par la Corée du Nord utilisant des technologies balistiques. Le secrétaire en chef du Cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a qualifié le lancement nord-coréen de « menace pour la paix et la stabilité ».

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que les États-Unis condamnaient fermement le lancement, ajoutant qu’il impliquait des technologies directement liées au programme de missiles balistiques intercontinentaux du Nord. Watson a déclaré que Pyongyang devait immédiatement cesser ses actions provocatrices et choisir plutôt l’engagement.

Lors d’un appel téléphonique, de hauts diplomates des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont condamné le lancement nord-coréen, affirmant que les provocations répétées du Nord ne feraient que renforcer la coopération entre Washington, Tokyo et Séoul, selon des responsables de Séoul et de Tokyo.

Lors de sa première tentative de lancement, une fusée nord-coréenne transportant un satellite espion a plongé dans la mer peu après son décollage. Comme elle l’a fait jeudi, la Corée du Nord a rapidement reconnu l’échec du lancement précédent, affirmant que l’accident s’était produit parce que la fusée Chollima-1 avait perdu sa poussée entre les étapes de lancement.

« Quant à l’aveu, il n’y a probablement aucun intérêt ni intérêt à nier ou à essayer de dissimuler l’échec. Au contraire, le nier donnerait à Kim une apparence encore pire », a déclaré l’analyste Soo Kim. « En bref, l’échec d’aujourd’hui n’est qu’une légère égratignure qui peut facilement être corrigée par un retour – il reste à voir s’il s’agit d’un troisième lancement de satellite réussi ou d’un progrès dans sa capacité nucléaire et ses missiles. »

Ankit Panda, un expert du Carnegie Endowment for International Peace, a noté que la déclaration nord-coréenne est « plutôt factuelle et technique sur la nature de l’échec comme ce fut le cas la dernière fois ».

« La NADA semble toujours soumise à des contraintes de temps pour réussir un lancement spatial étant donné l’engagement pour un lancement en octobre », a déclaré Panda. « Cela pourrait suffire pour une nouvelle itération. Il n’y a aucune raison de penser que nous ne verrons pas une autre tentative de lancement dans ce laps de temps. »

L’armée sud-coréenne a récupéré une partie des débris après le premier lancement et a déclaré début juillet que le satellite nord-coréen n’était pas suffisamment avancé pour effectuer une reconnaissance militaire. Certains experts civils ont déclaré que les satellites espions révélés plus tôt par les médias officiels nord-coréens étaient probablement capables de détecter uniquement des cibles importantes comme des navires de guerre ou des avions. Ils ont déclaré qu’en disposant de plusieurs satellites de ce type, la Corée du Nord pourrait toujours observer la Corée du Sud à tout moment.

Les responsables sud-coréens ont déclaré qu’ils avaient également commencé à récupérer l’épave après le lancement de jeudi.

Le lancement de jeudi a eu lieu trois jours après que les militaires américains et sud-coréens ont lancé des exercices militaires annuels que la Corée du Nord qualifie de répétition d’invasion. Les médias d’État nord-coréens ont déclaré que les exercices américano-sud-coréens de 11 jours augmentent le risque d’une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne.

L’agence de renseignement sud-coréenne a déclaré la semaine dernière aux législateurs avoir repéré des signes indiquant que la Corée du Nord se préparait à effectuer des vols d’essai de missiles balistiques intercontinentaux et d’autres armes de provocation. Lundi, KCNA a déclaré que Kim avait observé les tirs d’essai de missiles de croisière stratégiques.

Depuis le début de l’année 2022, la Corée du Nord a testé une centaine de missiles lors d’une série de démonstrations militaires torrides. La Corée du Nord affirme que ses essais d’armes font partie des efforts visant à renforcer sa dissuasion nucléaire pour contrer les menaces militaires croissantes menées par les États-Unis. Mais de nombreux experts affirment que la Corée du Nord vise à moderniser son arsenal d’armes afin d’accroître son influence et d’arracher de plus grandes concessions aux États-Unis.

Un satellite espion fait partie d’une série de systèmes d’armes de haute technologie que Kim Jong Un s’est publiquement engagé à acquérir. Les autres armes sur sa liste de souhaits sont un missile à plusieurs ogives, un sous-marin à propulsion nucléaire, un missile balistique intercontinental à propergol solide et un missile hypersonique.

Depuis 2017, la Corée du Nord a effectué une série d’essais de missiles balistiques intercontinentaux, démontrant sa capacité potentielle à envoyer des missiles n’importe où sur la zone continentale des États-Unis. Mais les experts affirment que la Corée du Nord a encore quelques obstacles technologiques à surmonter avant d’obtenir des missiles nucléaires fonctionnels.

Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas réussi à adopter de nouvelles sanctions contre la récente série de tirs de missiles du Nord parce que la Russie et la Chine, membres permanents disposant d’un droit de veto, s’y opposent, soulignant un fossé qui s’est creusé à cause de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Les rédacteurs d’Associated Press Kim Tong-hyung à Séoul et Yuri Kageyama à Tokyo ont contribué à ce rapport.

Hyung-jin Kim, Associated Press