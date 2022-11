La Corée du Nord critique les États-Unis pour avoir augmenté la fourniture d’armes à la Russie

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a accusé mardi les États-Unis d’avoir concocté une “histoire de complots” sur son prétendu transfert d’armes à la Russie, affirmant qu’elle n’avait jamais envoyé d’obus d’artillerie à Moscou.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a accusé la Corée du Nord de fournir secrètement un “nombre important” de munitions à la Russie. Il a déclaré que les États-Unis pensaient que la Corée du Nord tentait de masquer l’itinéraire de transfert en faisant croire que les armes étaient envoyées vers des pays du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord.

“Nous considérons que de telles actions des États-Unis font partie de leur tentative hostile de ternir l’image de (la Corée du Nord) sur la scène internationale”, a déclaré un vice-directeur non identifié du bureau des affaires étrangères militaires du ministère dans un communiqué diffusé par les médias d’État.

“Nous précisons une fois de plus que nous n’avons jamais eu de ‘commerce d’armes’ avec la Russie et que nous n’envisageons pas de le faire à l’avenir”, a déclaré le vice-directeur.

En septembre, des responsables américains ont confirmé une nouvelle déclassification des renseignements américains selon laquelle la Russie était en train d’acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie à la Corée du Nord. La Corée du Nord a par la suite rejeté ce rapport, appelant Washington à cesser de faire des “remarques imprudentes” et à “garder la bouche fermée”.

Le 2 novembre, Kirby a déclaré que les États-Unis avaient “une idée” du ou des pays par lesquels le Nord pourrait faire passer les armes, mais ne le préciserait pas. Il a déclaré que les expéditions nord-coréennes “ne changeront pas le cours de la guerre”, citant les efforts occidentaux pour réapprovisionner l’armée ukrainienne.

Frappée par des sanctions internationales et des contrôles à l’exportation, la Russie a acheté en août des drones de fabrication iranienne qui, selon les responsables américains, avaient des problèmes techniques. Pour la Russie, les experts disent que la Corée du Nord est probablement une autre bonne option pour son approvisionnement en munitions, car le Nord conserve un stock important d’obus, dont beaucoup sont des copies de ceux de l’ère soviétique.

Alors même que la plupart de l’Europe et de l’Occident se sont retirés, la Corée du Nord a poussé à renforcer les relations avec la Russie, accusant les États-Unis d’être responsables de la crise et décriant la “politique hégémonique” de l’Occident comme justifiant l’action militaire de la Russie en Ukraine pour se protéger. En juillet, la Corée du Nord est devenue la seule nation en dehors de la Russie et de la Syrie à reconnaître les territoires de Donetsk et Louhansk comme indépendants.

Le gouvernement nord-coréen a également laissé entendre qu’il souhaitait envoyer des ouvriers du bâtiment pour aider à reconstruire les régions sécessionnistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine.

L’éventuelle fourniture d’armes par la Corée du Nord à la Russie serait une violation des résolutions de l’ONU qui interdisent au Nord de commercer des armes avec d’autres pays. Mais il est peu probable que la Corée du Nord reçoive de nouvelles sanctions pour cela en raison d’une division au Conseil de sécurité de l’ONU sur les confrontations de l’Amérique avec la Russie concernant sa guerre en Ukraine et ses compétitions stratégiques distinctes avec la Chine.

Plus tôt cette année, la Russie et la Chine ont déjà opposé leur veto à une tentative menée par les États-Unis de durcir les sanctions contre la Corée du Nord pour sa série d’essais de missiles balistiques qui sont interdits par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Certains observateurs affirment que la Corée du Nord a également utilisé l’agression russe en Ukraine comme une fenêtre pour intensifier les activités d’essais d’armes et augmenter la pression sur les États-Unis et la Corée du Sud. La semaine dernière, le Nord a testé des dizaines de missiles en réponse à des exercices aériens à grande échelle entre les États-Unis et la Corée du Sud, que Pyongyang considère comme une répétition d’une éventuelle invasion.

Dans un communiqué séparé publié mardi par les médias d’État, un haut diplomate nord-coréen a critiqué la récente condamnation par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, du barrage de lancement de missiles de la Corée du Nord, le qualifiant de “porte-parole” du gouvernement américain.

“Le secrétaire général de l’ONU se fait l’écho de ce que disent la Maison Blanche et le département d’Etat comme s’il était leur porte-parole, ce qui est déplorable”, a déclaré Kim Son Gyong, vice-ministre des Organisations internationales au ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

Kim a déclaré que le “comportement injuste et préjudiciable” de Guterres a contribué à l’aggravation des tensions dans la région.

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press