La Corée du Nord critique le rapport du Pentagone sur les menaces liées aux armes de destruction massive et promet une réponse « des plus écrasantes »

La Corée du Nord a prévenu mercredi que son armée mettrait en œuvre « la stratégie de réponse la plus écrasante et la plus soutenue » aux Etats-Unis après que le Pentagone a publié la semaine dernière un rapport sur les armes de destruction massive qui qualifiait le pays de menace « persistante ».

La « Stratégie 2023 de lutte contre les armes de destruction massive » du Pentagone indique que, même si la Chine et la Russie présentent les « principaux défis en matière d’armes de destruction massive, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), la République islamique d’Iran et les organisations extrémistes violentes demeurent des menaces régionales persistantes qui doit etre adressé. »

Les médias d’État nord-coréens ont cité un porte-parole du ministère de la Défense qui a déclaré mercredi que « les États-Unis viennent de révéler leur dangereuse intention d’agression visant à violer gravement la souveraineté et la sécurité de la RPDC et d’autres États souverains indépendants en les menaçant avec des armes de destruction massive, et de réaliser leur folle ambition ». pour s’emparer de l’hégémonie militaire mondiale.

Le porte-parole a ajouté que l’armée de Kim Jong Un « contrecarrera la stratégie militaire et les provocations des agresseurs impérialistes américains avec la stratégie de réponse la plus écrasante et la plus soutenue », selon une traduction du site Internet KCNA Watch.

LA CORÉE DU NORD AJOUTE LA MISSION DE « CONSTRUCTION DE LA FORCE NUCLÉAIRE » À SA CONSTITUTION

Le programme nucléaire de la Corée du Nord est devenu plus urgent depuis que le pays a promulgué l’année dernière une loi autorisant l’utilisation préventive des armes nucléaires, à laquelle fait référence le rapport du Pentagone.

« La RPDC développe et met en service des capacités nucléaires mobiles à courte, moyenne et intercontinentale qui mettent en danger le territoire américain ainsi que ses alliés et partenaires régionaux », indique le rapport du Pentagone.

LE SOLDAT AMÉRICAIN TRAVIS KING DE RETOUR SUR LE SOL AMÉRICAIN APRÈS AVOIR ÉTÉ LIBÉRÉ PAR LA CORÉE DU NORD

« Les capacités de longue date de la RPDC en matière d’armes chimiques et biologiques restent une menace, dans la mesure où la RPDC pourrait utiliser de telles armes lors d’un conflit », a-t-il ajouté. « La RPDC possède jusqu’à plusieurs milliers de tonnes d’agents de guerre chimique et a la capacité de produire des agents neurotoxiques, des agents vésicants, du sang et des agents étouffants. Les méthodes d’emploi des produits chimiques de la RPDC incluent l’artillerie, les missiles balistiques et les forces non conventionnelles. »

Depuis le début de l’année 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais de missiles, dont beaucoup impliquant des armes à capacité nucléaire potentiellement capables de cibler les États-Unis et la Corée du Sud.

La semaine dernière, le parlement nord-coréen a amendé la constitution du pays pour y inclure la loi nucléaire, signe que le Nord renforce encore sa doctrine nucléaire. Au cours de la réunion parlementaire, le dirigeant Kim Jong Un a appelé à une augmentation exponentielle de la production d’armes nucléaires et à ce que son pays joue un rôle plus important dans une coalition de nations affrontant les États-Unis dans une « nouvelle guerre froide ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.