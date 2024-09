La Corée du Nord construit une nouvelle base navale — RT World News

Le renforcement des forces navales du pays est une tâche urgente, a déclaré le dirigeant de la RPDC Kim Jong-un lors d’une visite sur place

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a visité le chantier de construction d’un nouveau « base navale moderne » Il a également promis de développer davantage les forces maritimes du pays. L’emplacement de la nouvelle base donnerait à Pyongyang un avantage stratégique, a-t-il déclaré.

À la fin de l’année dernière, Kim a ordonné à l’industrie militaire et à l’industrie d’armement de la Corée du Nord de « accélérer encore les préparatifs de guerre » face à ce qu’il a qualifié de « sans précédent » actes de confrontation contre le pays par les États-Unis et leurs alliés régionaux.

La République populaire démocratique de Corée a depuis intensifié ses essais de missiles et a également dévoilé un nouveau lance-roquettes multiples et des drones kamikazes, entre autres armes.

Dimanche, l'agence de presse officielle KCNA a fait état de l'inspection du chantier de construction du port par Kim. Le dirigeant nord-coréen a cité le développement d'une marine moderne comme une priorité urgente, compte tenu de la situation actuelle. « environnement de sécurité régional ».















Kim a également souligné qu’il était tout à fait naturel pour un pays comme la Corée du Nord d’accorder une attention particulière à ce domaine particulier, puisque la RPDC est « délimité à l’est et à l’ouest par la mer. »

Le responsable aurait ajouté qu’avec des navires de guerre et des sous-marins plus grands et plus modernes qui devraient être mis en service par la marine dans un avenir proche, une base capable de les accueillir est une nécessité pressante.

Il a également révélé des plans pour construire un « ville portuaire moderne » qui servirait de base à la marine du pays.

Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont accusé à plusieurs reprises la RPDC d’avoir inutilement accru les tensions dans la région avec ses essais de missiles et autres démonstrations de force. Pyongyang, de son côté, insiste sur le fait que ses programmes militaires sont de nature strictement défensive et visent à repousser une éventuelle agression étrangère.

La Corée du Nord a cité à plusieurs reprises les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens et américano-japonais dans sa région, qui ont parfois impliqué des sous-marins à propulsion nucléaire et des bombardiers à capacité nucléaire américains, comme preuve que Washington pourrait nourrir de telles intentions.