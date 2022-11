La Corée du Nord construira le programme nucléaire “le plus puissant du monde”, selon Kim Jong Un

La Corée du Nord a l’intention de construire la force nucléaire la plus puissante du monde, a déclaré dimanche le dictateur Kim Jong Un.

Kim a annoncé l’objectif alors qu’il promouvait des officiers impliqués dans un lancement de missile balistique qu’il avait observé plus tôt en novembre, selon l’Agence centrale de presse coréenne. Sa poussée va à l’encontre de décennies d’efforts malheureux des États-Unis pour freiner le programme nucléaire du pays.

“[Our] l’objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle », a déclaré Kim, avant d’affirmer que les scientifiques du pays ont fait un « formidable bond en avant dans le développement de la technologie de montage d’ogives nucléaires sur des missiles balistiques ». .”

La menace de Kim survient alors que le pays a lancé des dizaines de missiles à capacité nucléaire dans la mer à l’est de la péninsule coréenne. Les États-Unis et la Corée du Sud ont également intensifié les exercices militaires dans une démonstration de force contre le régime.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont averti début novembre que le régime de Kim “se terminerait” s’il recourait un jour à l’utilisation d’armes nucléaires.

L’avertissement est intervenu quelques heures après que la Corée du Nord a tiré 23 missiles sans précédent en une seule journée dans sa propre démonstration de force.

“Toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés et partenaires, y compris l’utilisation d’armes nucléaires non stratégiques, est inacceptable et entraînera la fin du régime de Kim”, avait alors déclaré le ministre sud-coréen de la Défense, Jong-Sup Lee. lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

La Corée du Nord est devenue de plus en plus agressive depuis que les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé des exercices militaires conjoints en septembre. Le pays a également fait voler 12 avions de combat près de la frontière sud-coréenne début octobre. La sortie comprenait huit avions de chasse et quatre bombardiers. La Corée du Sud a répondu avec un vol de 30 avions de guerre, mais les deux groupes ne se sont pas engagés.

L’exercice conjoint des forces aériennes américaines et sud-coréennes, l’opération Vigilant Storm, devait se terminer le 4 novembre, mais il a été prolongé de plusieurs jours en réponse aux lancements de la Corée du Nord. L’exercice a vu des avions de chasse et des bombardiers alliés mener des attaques simulées à travers la Corée du Sud pendant 24 heures par jour.