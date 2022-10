La Corée du Nord confirme les tests de missiles nucléaires pour “anéantir” les ennemis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré lundi que son récent barrage de lancements de missiles était des tests de ses armes nucléaires tactiques pour « frapper et anéantir » des cibles potentielles sud-coréennes et américaines, ont rapporté lundi les médias officiels. Le chef Kim Jong Un a signalé qu’il effectuerait des tests plus provocateurs dans les semaines à venir.

La déclaration du Nord, publiée à l’occasion du 77e anniversaire de son Parti des travailleurs au pouvoir, est considérée comme une tentative de renforcer une unité publique derrière Kim alors qu’il fait face à des difficultés économiques liées à la pandémie, une menace pour la sécurité posée par l’alliance militaire renforcée entre les États-Unis et la Corée du Sud. et autres difficultés.

“Au cours de sept exercices de lancement des unités d’opérations nucléaires tactiques, les capacités de guerre réelles… des forces de combat nucléaires prêtes à frapper et à anéantir les objets fixés à n’importe quel endroit et à tout moment ont été pleinement affichées,” a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle.

KCNA a déclaré que les essais de missiles étaient en réponse aux récents exercices navals entre les forces américaines et sud-coréennes, qui impliquaient le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan.

Considérant les exercices comme une menace militaire, la Corée du Nord a décidé de mettre en scène “la simulation d’une guerre réelle” pour vérifier et améliorer sa dissuasion de guerre et envoyer un avertissement à ses ennemis, a déclaré KCNA.

La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une répétition d’invasion, bien que les alliés aient fermement déclaré qu’ils étaient de nature défensive. Depuis l’investiture en mai d’un gouvernement conservateur à Séoul, les militaires américains et sud-coréens ont étendu leurs exercices, qui avaient auparavant été réduits en raison de la pandémie et de la diplomatie nucléaire désormais en sommeil entre Pyongyang et Washington.

Les lancements – tous supervisés par Kim – comprenaient un missile balistique à capacité nucléaire lancé sous un réservoir dans le nord-est; un autre missile balistique simulant également le chargement d’ogives nucléaires tactiques destinées à frapper un aérodrome sud-coréen ; et un nouveau type de missile balistique sol-sol qui a survolé le Japon, a rapporté KCNA.

Kim a déclaré que les lancements étaient “un avertissement évident” pour la Corée du Sud et les États-Unis, les informant de la posture de réponse nucléaire et des capacités d’attaque de la Corée du Nord, a déclaré KCNA.

“Les actes constants, intentionnels et irresponsables d’escalade de la tension des États-Unis et du régime sud-coréen ne feront qu’inviter notre plus grande réaction, et nous surveillons toujours et strictement la situation de crise”, a déclaré KCNA.

Kim a également précisé qu’il n’avait pas l’intention de reprendre la diplomatie de désarmement avec les États-Unis maintenant et qu’il préférerait se concentrer sur l’expansion de son arsenal d’armes.

« Dire que les ennemis ont encore parlé de dialogue et de négociation tout en nous posant des menaces militaires, mais nous n’avons aucun contenu pour le dialogue avec les ennemis et ne ressentons aucune nécessité de le faire », a déclaré Kim. “Avant tout, nous devons envoyer un signal plus clair aux ennemis qui aggravent la situation régionale en impliquant les énormes forces armées à tout moment avec une volonté et une action plus puissantes et résolues.”

Kim a déclaré qu’il prendrait sévèrement toutes les mesures militaires non spécifiées si nécessaire pour répondre à d’éventuelles mesures supplémentaires de la Corée du Sud et des États-Unis. Il a également exprimé sa conviction que les forces de combat nucléaire de son armée maintiendraient « leur posture de réponse nucléaire la plus forte et la renforceraient encore de toutes les manières » pour s’acquitter de leurs fonctions de défense de la dignité et des droits souverains du Nord.

Certains experts disent que les commentaires de Kim suggèrent qu’il pourrait effectuer des tests d’armes plus médiatisés, comme le premier essai nucléaire de son pays en cinq ans. Des responsables sud-coréens ont récemment déclaré que la Corée du Nord restait prête à effectuer son septième essai nucléaire tout en se préparant à tester un nouveau missile balistique intercontinental à carburant liquide et un missile balistique lancé par sous-marin.

Les responsables américains ont exhorté à plusieurs reprises la Corée du Nord à reprendre les pourparlers sans aucune condition préalable. Mais la Corée du Nord a déclaré qu’elle ne le ferait pas à moins que les États-Unis n’abandonnent d’abord leurs politiques hostiles sur le Nord, dans une référence apparente aux exercices militaires américains et sud-coréens réguliers et aux sanctions économiques dirigées par les États-Unis.

Certains experts disent que Kim viserait éventuellement à utiliser son programme nucléaire avancé pour obtenir la reconnaissance américaine de la Corée du Nord en tant qu’État nucléaire légitime, ce que Kim considère comme essentiel pour obtenir la levée des sanctions paralysantes de l’ONU contre son pays.

“La Corée du Nord a de multiples motivations pour publier une histoire de missile très médiatisée maintenant”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “L’apparition publique de Kim Jong Un après un mois d’absence fournit un titre patriotique pour marquer l’anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir.”

“Pyongyang s’est inquiété des exercices militaires des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon, donc pour renforcer sa dissuasion autoproclamée, il rend explicite la menace nucléaire derrière ses récents lancements de missiles. Le rapport de KCNA pourrait également être le signe avant-coureur d’un prochain essai nucléaire pour le type d’ogive tactique qui armerait les unités que Kim a visitées sur le terrain », a déclaré Easley.

Hyung-jin Kim, Associated Press