La Corée du Nord confirme les essais de missiles alors que Kim visite un site de munitions

KCNA a déclaré que les lancements de mardi concernaient un prétendu missile de croisière à longue portée que le Nord avait testé pour la première fois en septembre. Les deux missiles ont volé pendant plus de 2 heures et 35 minutes et ont démontré une capacité à frapper des cibles à 1 800 kilomètres (1 118 miles), une performance qui a souligné leur valeur pour « renforcer la dissuasion de guerre du pays », a déclaré l’agence.