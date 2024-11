La Corée du Nord confirme le lancement d’un ICBM dans le cadre du test de missile balistique le plus long jamais réalisé | Actualités militaires

Le test de missile balistique intercontinental nord-coréen marque la durée de vol la plus longue enregistrée pour l’un de ses missiles, faisant craindre une nouvelle arme.

La Corée du Nord a confirmé avoir lancé un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) vers les eaux au large de sa côte est, ce qui constitue la durée de vol la plus longue jamais réalisée pour un missile nord-coréen, ont déclaré les autorités sud-coréennes et japonaises, faisant craindre un développement d’armes avancées par Pyongyang. .

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un était présent jeudi au lancement de l’essai de missile et a lancé un avertissement à ses ennemis, a indiqué l’agence de presse officielle coréenne (KCNA).

« L’essai de tir est une action militaire appropriée qui répond pleinement à l’objectif d’informer les rivaux, qui ont intentionnellement aggravé la situation régionale et ont récemment constitué une menace pour la sécurité de notre République, de notre volonté de riposter », a déclaré Kim. par KCNA.

Les chefs d’état-major interarmées (JCS) de la Corée du Sud ont déclaré dans un communiqué que le missile lancé vers la mer de l’Est, également connue sous le nom de mer du Japon, a été détecté vers 7h10 (22h10 GMT) et a été tiré sur un » trajectoire surélevée ».

Le JCS a déclaré plus tard que les premières analyses suggèrent une utilisation possible par la Corée du Nord d’un nouveau propulseur à combustible solide pour ses missiles à longue portée.

Le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, a déclaré que le missile, qui s’est écrasé à environ 300 km à l’ouest de l’île japonaise d’Okushiri, au large de la région nord d’Hokkaido, était le vol le plus long de tous les essais de missiles effectués par Pyongyang.

« C’est la durée de vol la plus longue d’un missile jusqu’à présent », a déclaré Nakatani aux journalistes.

« Je pense que cela pourrait être différent des missiles conventionnels », a-t-il déclaré.

Le lancement par la Corée du Nord de missiles à plus longue portée selon une « trajectoire élevée » signifie tirer le missile presque verticalement. Cela permet à un missile de se déplacer à une très haute altitude, puis d’atterrir à une courte distance horizontale du site de lancement. De tels lancements permettraient à Pyongyang de collecter des données pour mieux comprendre les défis rencontrés lorsqu’une ogive à longue portée rentre dans l’atmosphère terrestre.

Selon la Corée du Sud et le Japon, le missile a enregistré jeudi un temps de vol de 87 minutes, soit plus long que le dernier lancement d’essai d’ICBM en décembre 2023, qui avait duré 73 minutes.

La trajectoire du missile a atteint une altitude de 7 000 km (4 349 milles) et a parcouru une distance de 1 000 km (621 milles), a déclaré le gouvernement japonais, le qualifiant de missile de classe ICBM.

Le dernier lancement intervient un jour après que l’agence de renseignement militaire sud-coréenne a déclaré aux législateurs que la Corée du Nord avait probablement terminé les préparatifs de son septième essai nucléaire et était sur le point de tester un missile à longue portée capable d’atteindre les États-Unis.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, Sean Savett, a qualifié le lancement de « violation » de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, selon lui, « soulèvent inutilement des tensions et risquent de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région ».

Ce lancement intervient également dans un contexte d’inquiétudes concernant l’envoi de troupes nord-coréennes en Russie pour soutenir sa guerre contre l’Ukraine.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Washington, DC, avec le ministre sud-coréen de la Défense Kim Yong-hyun mercredi, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les troupes nord-coréennes portant des uniformes russes et transportant du matériel russe se dirigeaient vers l’Ukraine, dans ce qu’il a qualifié de dangereux et développement déstabilisateur.

La Corée du Sud rapporte que la Corée du Nord a envoyé plus de 11 000 soldats en Russie et que plus de 3 000 d’entre eux ont été rapprochés des combats dans l’ouest de la Russie.

Shin Seung-ki, responsable de la recherche sur l’armée nord-coréenne à l’Institut coréen d’analyse de la défense, a déclaré que le lancement du missile permettrait probablement de tester les performances améliorées d’un ICBM existant – éventuellement avec l’aide de la Russie.

« La Corée du Nord voudra continuer à recevoir une telle aide car elle permet d’économiser du temps et des coûts tout en améliorant les performances et en améliorant la stabilité du système d’armes », a-t-il déclaré.

Ayant subi des pressions en raison de son engagement avec la Russie en Ukraine, « l’intention pourrait être de montrer qu’elle ne cédera pas à la pression, qu’elle répondra à la force par la force, et également de rechercher une certaine influence sur l’élection présidentielle américaine », a déclaré Shin. ajouté.