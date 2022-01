La Corée du Nord confirme le dernier lancement de missiles de croisière

Jeudi matin, l’armée sud-coréenne a annoncé avoir détecté des roquettes survolant la mer du Japon.

La Corée du Nord a confirmé avoir testé deux missiles de croisière à longue portée ainsi que des missiles guidés tactiques sol-sol sur une période de trois jours, selon l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Le point de vente a déclaré que des missiles de croisière à longue portée ont survolé la mer du Japon mardi, frappant le «île cible à 1 800 km,» qui, disaient-ils, va un long chemin vers «renforcer la dissuasion de guerre du pays.”

Jeudi, les militaires de Pyongyang ont testé des missiles guidés tactiques sol-sol, qui ont réussi à prouver que le «la puissance explosive de l’ogive conventionnelle était conforme aux exigences de conception,», a déclaré KCNA. Le missile peut être lancé à partir de camions lanceurs et de trains, et on dit qu’il offre une maniabilité améliorée.

Le nombre total de tests d’armes depuis le début de 2022 est désormais de six.

Contrairement au tir d’essai d’un missile hypersonique à la mi-janvier, les lancements de mardi et jeudi n’ont apparemment pas été observés personnellement par Kim Jong-un. Cependant, le même média a publié un article présentant des photos du chef suprême lors d’une visite dans une usine de munitions qui fabrique un « système d’arme majeur.« D’après l’article, Kim »très apprécié l’usine effectuant l’innovation collective et les progrès rapides dans la production d’armes majeures.”

La semaine dernière, Pyongyang a prévenu qu’il pourrait reprendre »toutes les activités temporairement suspendues» en réponse aux nouvelles sanctions américaines et à la poursuite des exercices militaires avec la Corée du Sud.

Mercredi, un porte-parole du département d’État américain a condamné les derniers tirs de la Corée du Nord comme une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale.

Séoul a décrit les lancements comme «très regrettable,» et a convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale de Corée du Sud.