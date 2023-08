La Corée du Nord confirme la détention du soldat américain Travis King

La Corée du Nord a affirmé mercredi qu’un soldat américain qui s’était précipité dans le Nord à travers la frontière coréenne lourdement armée le mois dernier l’avait fait après avoir été déçu par l’inégalité de la société américaine et la discrimination raciale dans son armée.

Il s’agit de la première confirmation officielle par la Corée du Nord de la détention du soldat de 2e classe Travis King, qui est entré dans le Nord lors d’une visite civile d’un village frontalier coréen le 18 juillet. Il est devenu le premier Américain détenu dans le Nord en près de cinq ans.

L’agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA, a déclaré que King avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait décidé d’entrer en Corée du Nord parce qu’il « entretenait de la rancune contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale au sein de l’armée américaine ».

Il a déclaré que King avait également exprimé sa volonté de chercher refuge en Corée du Nord ou dans un pays tiers, affirmant qu’il « était déçu par la société américaine inégale ».

KCNA est un bras de propagande de la dictature nord-coréenne et publie souvent des déclarations et des articles soigneusement calibrés pour refléter la ligne officielle du gouvernement selon laquelle les États-Unis sont un adversaire diabolique.

Il est pratiquement impossible de confirmer l’authenticité des commentaires de King rapportés dans les médias d’État nord-coréens. Les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres ont accusé la Corée du Nord d’utiliser des détenus étrangers pour arracher des concessions diplomatiques. Certains détenus étrangers ont déclaré après leur libération que leurs déclarations de culpabilité pendant leur détention en Corée du Nord avaient été faites sous la contrainte.

« C’est de la propagande 100% nord-coréenne dans son élément. King, en tant que citoyen américain détenu en Corée du Nord, n’a aucune influence sur la manière dont la RPDC choisit de présenter son récit », a déclaré Soo Kim, expert du cabinet de conseil LMI basé en Virginie et ancien analyste de la CIA.

« Quant à la libération de King, son destin repose entre les mains de la Corée du Nord. Peut-être que le régime essaiera de « négocier » la vie de King en échange de concessions financières de la part des États-Unis. Plus que probablement, les négociations ne seront pas faciles et les conditions seront dictées par Pyongyang », a-t-elle déclaré.

Certains analystes ont déclaré plus tôt que la Corée du Nord pourrait essayer de lier la libération de King à la réduction par les États-Unis de ses activités militaires avec la Corée du Sud, au milieu d’animosités accrues entre les ennemis en temps de guerre.

La Corée du Nord a effectué plus de 100 essais d’armes depuis le début de l’année dernière, dont beaucoup au nom de l’émission d’avertissements sur l’expansion des exercices militaires américano-sud-coréens qu’elle considère comme une répétition d’invasion. Lundi prochain, les alliés doivent commencer les grands exercices annuels, que la Corée du Nord considère comme une répétition d’invasion.

Les dirigeants des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon devraient également annoncer des plans pour une coopération militaire élargie en matière de défense antimissile balistique face à l’évolution des menaces nucléaires de la Corée du Nord lorsqu’ils se réuniront pour un sommet trilatéral à Camp David vendredi, selon des responsables américains. .

Mardi, la Corée du Nord a critiqué les projets américains d’une réunion ouverte du Conseil de sécurité de l’ONU sur son bilan en matière de droits de l’homme comme « méprisable » et visant uniquement à réaliser les ambitions géopolitiques de Washington.

Le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Kim Son Gyong, a déclaré que la question américaine des droits de l’homme devait d’abord être traitée au Conseil de l’ONU, qualifiant les États-Unis d' »empire anti-peuple du mal, totalement dépravé en raison de toutes sortes de maux sociaux ». Dans une déclaration diffusée par les médias d’État, Kim a accusé les États-Unis de favoriser la discrimination raciale, les crimes liés aux armes à feu, la maltraitance des enfants et le travail forcé.

La Corée du Nord a déclaré qu’une enquête sur King se poursuivrait. Il a décrit l’entrée de King en Corée du Nord comme « illégale ».

King, 23 ans, était censé se rendre à Fort Bliss, au Texas, après sa libération de prison en Corée du Sud pour voies de fait. Il faisait partie des quelque 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud comme moyen de dissuasion contre une éventuelle agression de la Corée du Nord.

Selon des responsables américains, King – qui a choisi de purger sa peine dans un camp de travail plutôt que de payer l’amende de près de 4 000 dollars – a été déclaré AWOL. La punition pour être absent sans permission peut inclure l’enfermement dans le brick, la confiscation du salaire ou la décharge déshonorante et elle est largement basée sur la durée de leur absence et sur le fait qu’ils ont été appréhendés ou renvoyés d’eux-mêmes.

Les États-Unis et la Corée du Nord, qui ont combattu pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, sont toujours techniquement en guerre puisque ce conflit s’est terminé par une trêve, et non par un traité de paix, et n’ont aucun lien diplomatique. La Suède a fourni des services consulaires aux Américains dans le passé, mais le personnel diplomatique suédois ne serait pas revenu depuis que la Corée du Nord a ordonné aux étrangers de quitter le pays au début de la pandémie de COVID-19.

La Corée du Nord a déjà détenu un certain nombre d’Américains qui ont été arrêtés pour des accusations anti-étatiques, d’espionnage et autres. Mais aucun autre Américain n’était détenu depuis que la Corée du Nord a expulsé l’Américain Bruce Byron Lowrance en 2018. Pendant la guerre froide, un petit nombre de soldats américains qui ont fui vers la Corée du Nord sont apparus plus tard dans des films de propagande nord-coréens.

Des responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant à son bien-être et ont déclaré précédemment que la Corée du Nord avait ignoré les demandes d’informations à son sujet.

(PA)