La Corée du Nord condamne la réunion des droits de l’homme dirigée par les États-Unis à l’ONU comme « méprisable » et motivée par des considérations géopolitiques

La Corée du Nord a dénoncé mardi les plans américains d’une réunion publique du Conseil de sécurité sur son bilan en matière de droits de l’homme comme étant « méprisables » et visant uniquement à réaliser les ambitions géopolitiques de Washington.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Kim Son Gyong a qualifié les États-Unis de puissance « en déclin » et a déclaré que si le conseil s’occupait des droits de l’homme d’un pays, les États-Unis devraient être les premiers « car c’est l’empire du mal anti-peuple, totalement dépravé à cause de tous sortes de fléaux sociaux. »

Les États-Unis, qui assurent la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, ont programmé jeudi la réunion sur les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, nom officiel de la Corée du Nord.

Il s’agira de la première réunion publique du conseil sur la question des droits de la RPDC depuis 2017. L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré aux journalistes la semaine dernière que le chef des droits de l’homme de l’ONU Volker Türk et Elizabeth Salmon, l’enquêteur indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme dans ce pays reclus d’Asie du Nord-Est , informerait les membres du conseil.

Le Conseil de sécurité « doit faire face aux horreurs, aux abus et aux crimes perpétrés » par le régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong Il contre son propre peuple ainsi que contre les peuples du Japon et de la Corée du Sud, Thomas-Greenfield, flanqué des ambassadeurs d’Albanie, Le Japon et la Corée du Sud, ont déclaré lors de l’annonce.

Nate Evans, le porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies, a répondu aux propos de Kim Son Gyong en réitérant que les violations et abus continus des droits de l’homme par la Corée du Nord « vont à l’encontre des principes mêmes de la Charte des Nations unies et sont directement liés aux armes illégales de Pyongyang. programmes de destruction massive et de missiles balistiques ».

« Les Nord-Coréens souffrent alors que le régime de la RPDC détourne une grande partie de son budget et de ses ressources vers le développement d’armes », a déclaré Evans dans un communiqué à l’Associated Press.

La Russie et la Chine, qui entretiennent des liens étroits avec la Corée du Nord, ont bloqué toute action du Conseil de sécurité depuis leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis en mai 2022 qui aurait imposé de nouvelles sanctions contre la vague de lancements de missiles balistiques intercontinentaux par le Nord. Le conseil ne devrait donc pas prendre de décision lors de la réunion de jeudi.

La Chine et la Russie pourraient protester contre la tenue d’une réunion publique, qui nécessite le soutien d’au moins neuf des 15 membres du conseil, mais des responsables américains ont déclaré que la réunion aurait lieu.

Kim, vice-ministre de la RPDC pour les organisations internationales, a averti les pays « suivant aveuglément les États-Unis » de « se comporter correctement ». Et il a appelé tous les membres du conseil « à adopter une position et une attitude correctes », et a déclaré qu'ils devraient comprendre que la véritable intention des États-Unis « n'a rien à voir avec la conception universelle de la protection des droits de l'homme et c'est seulement pour réaliser son esprit étroit et un objectif géopolitique hégémonique. »

Kim a également averti que la Corée du Nord « s’opposerait résolument à tout acte hostile des États-Unis menaçant la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le reste du monde et défendrait absolument la souveraineté de l’État, les droits suprêmes de l’homme et les intérêts du peuple populaire ». masses. »