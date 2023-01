La Corée du Nord condamne la décision du président américain Joe Biden d’envoyer des chars de combat en Ukraine

La Corée du Nord a condamné vendredi la décision des États-Unis de fournir à l’Ukraine des chars de combat avancés pour aider à lutter contre l’invasion russe, affirmant que Washington intensifiait une sinistre “guerre par procuration” visant à détruire Moscou.

Les commentaires de la sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont souligné l’approfondissement de l’alignement du pays avec la Russie sur la guerre en Ukraine alors qu’il affronte les États-Unis et ses alliés asiatiques au sujet de son propre programme croissant d’armes nucléaires et de missiles.

La Corée du Nord a blâmé les États-Unis pour la crise en Ukraine, insistant sur le fait que la “politique hégémonique” de l’Occident a forcé la Russie à prendre des mesures militaires pour protéger ses intérêts de sécurité.

Il a également utilisé la distraction créée par la guerre pour accélérer son propre développement d’armes, en testant plus de 70 missiles rien qu’en 2022, y compris des armes potentiellement nucléaires censées être capables de cibler la Corée du Sud et le continent américain.

LA RUSSIE RÉAGIT AUX NOUS, L’ALLEMAGNE LIVRAISONS DE RÉSERVOIRS À L’UKRAINE : “IMPLICATION DIRECTE DANS LE CONFLIT”

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord d’avoir envoyé d’importantes quantités d’obus d’artillerie et d’autres munitions à la Russie pour soutenir son offensive en Ukraine, bien que le Nord ait nié à plusieurs reprises cette affirmation.

Les commentaires de Kim Yo Jong, diffusés par l’Agence centrale de presse coréenne officielle, sont intervenus après que le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que les États-Unis enverraient 31 chars M1 Abrams à l’Ukraine, renversant des mois d’arguments de Washington selon lesquels ils étaient trop difficiles pour les troupes ukrainiennes. exploiter et entretenir. La décision américaine faisait suite à l’accord de l’Allemagne d’envoyer 14 chars Leopard 2 A6 de ses propres stocks.

BIDEN APPROUVE L’ENVOI DE 31 CHARS ABRAMS M1 EN UKRAINE, EN INVERSION

Kim a déclaré que l’administration Biden “franchissait davantage la ligne rouge” en envoyant ses principaux chars en Ukraine et que la décision reflétait une “intention sinistre de réaliser son objectif hégémonique en élargissant davantage la guerre par procuration pour détruire la Russie”.

“Les États-Unis sont le criminel par excellence qui constitue une menace et un défi sérieux pour la sécurité stratégique de la Russie et pousse la situation régionale à la phase grave actuelle”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je ne doute pas que tout matériel militaire dont se vantent les États-Unis et l’Occident sera réduit en miettes face à l’esprit de combat indomptable et à la puissance de l’héroïque armée et du peuple russes”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la Corée du Nord sera toujours ” se tenir dans la même tranchée” avec la Russie.

La Corée du Nord est le seul pays autre que la Russie et la Syrie à reconnaître l’indépendance de Donetsk et de Louhansk, deux régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine, et a également fait allusion à des plans pour envoyer des travailleurs là-bas pour aider aux efforts de reconstruction.