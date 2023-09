La Corée du Nord célèbre son 75e anniversaire avec un défilé militaire au milieu des discussions sur l’accord sur les armes russes

La Corée du Nord a célébré samedi l’anniversaire de sa fondation, marquant les 75 ans de l’établissement du régime.

Un défilé militaire a eu lieu sur la place Kim Il Sung, supervisé par le guide suprême Kim Jong Un et sa jeune fille, Jun-ae.

Des pelotons de soldats ont défilé dans les rues de Pyongyang, rejoints par des files de véhicules militaires, civils et agricoles.

LA COMMISSION DE LA CORÉE DU NORD PREMIER SOUS-MARIN D’ATTAQUE NUCLÉAIRE TACTIQUE : RAPPORTS

Une délégation politique de la République populaire de Chine, dirigée par le vice-premier ministre du Parti communiste chinois Liu Guozhong, était également présente.

Un ensemble de musique militaire russe a pris part aux festivités, mais aucune délégation politique officielle n’y a participé.

On se demande actuellement si Kim Jong Un envisage une rare visite d’État en Russie.

Le New York Times a rapporté lundi que Kim prévoyait de rencontrer Poutine pendant que les deux dirigeants assistaient au Forum économique de l’Est à l’Université fédérale d’Extrême-Orient à Vladivostok, en Russie. Le forum, qui encourage les investissements internationaux en Extrême-Orient russe, se déroulera du 10 au 13 septembre.

LA CHINE ENVOIE UNE DÉLÉGATION NORD-CORÉENNE AU MILIEU DES TENSIONS SUR UN POSSIBLE ACCORD SUR LES ARMES RUSSES

Poutine souhaite que la Corée du Nord fournisse à la Russie des obus d’artillerie et des missiles antichar. En échange, Kim souhaite que la Russie donne à la Corée du Nord une technologie avancée pour les satellites et les sous-marins à propulsion nucléaire, ont indiqué des sources au New York Times. De plus, Kim souhaite une aide alimentaire pour son pays affamé.

maison Blanche Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a menacé de représailles si les deux dirigeants mondiaux concluaient un accord sur les armes lors d’un point de presse.

« [This] « Cela ne va pas donner une bonne image de la Corée du Nord et elle en paiera le prix au sein de la communauté internationale », a déclaré Sullivan. « Nous continuerons d’appeler la Corée du Nord à respecter ses engagements publics de ne pas fournir d’armes à la Russie, ce qui mettrait fin à en tuant des Ukrainiens. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans un communiqué, la Maison Blanche a reconnu que les États-Unis s’attendent à ce qu’un « engagement diplomatique au niveau des dirigeants » sur un éventuel accord d’armement ait lieu avec la Russie.

« Nous exhortons la RPDC à cesser ses négociations sur les armes avec la Russie et à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie », a déclaré une porte-parole du NSC au Times.

responsables russes s’est récemment rendu en Corée du Nord et a probablement établi des communications pour des discussions de haut niveau concernant la fourniture d’armes, rapportent les services de renseignement américains.

Anders Hagstrom et Chris Pandolfo de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.