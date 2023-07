La Corée du NORD a menacé d’utiliser des armes nucléaires aujourd’hui car elle a averti que la perspective d’une guerre avec le Sud était désormais une « réalité dangereuse ».

Le régime de Kim Jong-un a fait monter les enchères dans un contexte de tensions accrues après qu’un sous-marin américain lance-missiles Trident a accosté en Corée du Sud.

La Corée du Nord a lancé sa fusée la plus puissante à ce jour la semaine dernière Crédit : Crédit : Pen News

Kim Jong-un regarde le test du missile balistique Hwasong-18 Crédit : AFP

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol monte à bord de l’USS Kentucky à la base navale de Busan hier Crédit : AP

Les alliés sont en pourparlers sur la manière de contenir la menace des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Le test de Kim a tiré son missile balistique le plus puissant à ce jour la semaine dernière.

Et il en a tiré deux autres hier dans une démonstration de force après que l’USS Kentucky ait navigué jusqu’à sa porte.

C’était la première fois que les États-Unis envoyaient un sous-marin nucléaire en Corée du Sud depuis 1981.

Aujourd’hui, le ministre de la Défense du Nord, Kang Sun-nam, a lancé un avertissement effrayant selon lequel le déploiement lui-même pourrait justifier la force nucléaire.

La présence de porte-avions et de bombardiers américains pourrait également déclencher le protocole nucléaire nord-coréen, a-t-il averti.

Le ministre a déclaré: « La visibilité toujours croissante du déploiement du sous-marin nucléaire stratégique et d’autres actifs stratégiques peut tomber dans les conditions d’utilisation des armes nucléaires spécifiées dans la loi de la RPDC. »

Il a accusé les États-Unis d’aggraver les tensions et a ajouté : « La phase d’un affrontement militaire sur la péninsule coréenne est apparue comme une réalité dangereuse ».

L’année dernière, l’État reclus a codifié une loi nucléaire expansive déclarant son statut d’État doté de l’arme nucléaire « irréversible ».

Le dictateur Kim Jong-un a déclaré à l’époque : « La plus grande importance de légiférer sur la politique des armes nucléaires est de tracer une ligne irrémédiable afin qu’il ne puisse y avoir de négociation sur nos armes nucléaires ».

L’Occident est de plus en plus préoccupé par le programme de missiles de Kim, qui s’est accéléré au cours des 18 derniers mois.

Il y a eu des dizaines de lancements d’essai, y compris des fusées plus grosses qui pourraient théoriquement atteindre le territoire américain dans le Pacifique.

On craint également que les scientifiques de Kim aient fabriqué des bombes nucléaires suffisamment petites pour être transportées sur un missile, selon un rapport de l’ONU.

Cette semaine, les États-Unis et la Corée du Sud ont tenu leur première réunion du Groupe consultatif sur le nucléaire (NCG) à Séoul – visant à « renforcer la dissuasion nucléaire contre la Corée du Nord ».

Les alliés organisent également des exercices de guerre conjoints avec des jets furtifs avancés et d’autres actifs stratégiques américains alors que les tensions montent dans la région.

Mardi, l’USS Kentucky de 18 750 tonnes est entré dans une base navale clé à Busan, à 200 milles au sud-est de Séoul.

C’est l’un des plus grands sous-marins à capacité nucléaire au monde – et peut transporter plus de 20 missiles balistiques Trident-II.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, a déclaré que le déploiement démontre une force unie contre Kim Jong-un.

Il a déclaré: « Pour la Corée du Nord, cela montre les capacités et la posture écrasantes de l’alliance, tout en démontrant la solide posture de défense combinée de la Corée du Sud et des États-Unis à notre peuple et à la communauté internationale. »

Pendant ce temps, les diplomates tentaient d’établir des détails sur un soldat américain qui aurait fait défection vers le Nord plus tôt cette semaine.

Travis King, 23 ans, aurait crié « Ha ha ha! » alors qu’il sprintait à travers la frontière lors d’un voyage touristique dans la DMZ.

La deuxième classe privée avait été stationnée en Corée du Sud et devait être renvoyée chez elle après avoir été reconnue coupable d’agression et d’endommagement d’une voiture de police.

Aujourd’hui, la Maison Blanche a déclaré que le gouvernement américain avait contacté l’armée nord-coréenne par « plusieurs canaux » pour essayer d’en savoir plus sur les allées et venues de King et son bien-être.

us-army-soldat-travis-832813111 Crédit : Reuters