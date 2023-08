La Corée du Nord autorise les citoyens à l’étranger à rentrer chez eux pour la première fois depuis 2020, selon les médias d’État

Signe que le pays pourrait assouplir ses restrictions draconiennes liées au COVID-19, la Corée du Nord déclare qu’elle autorise ses citoyens à l’étranger à rentrer chez eux.

Le quartier général de prévention des épidémies d’urgence de l’État a fait cette annonce dans un communiqué diffusé dimanche par les médias d’État.

Ceux qui rentrent chez eux, ajoute le communiqué, « seront placés sous observation médicale appropriée dans des salles de quarantaine pendant une semaine ».

Cette annonce marque l’assouplissement des restrictions frontalières par Pyongyang et la première fois que les Nord-Coréens sont informés de la réouverture de ses frontières à ses citoyens. par NK News.

Ceux qui ont été contraints de rester à l’étranger en raison de la pandémie sont pour la plupart des étudiants et des travailleurs en Chine et en Russie. Les travailleurs constituent une source clé de revenus étrangers pour le pays.

La Corée du Nord a interdit les touristes, expulsé les diplomates et fortement réduit le trafic frontalier et le commerce après le début de la pandémie. Le confinement a encore aggravé les difficultés économiques chroniques et l’insécurité alimentaire du pays.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence de renseignement sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord se préparait à rouvrir progressivement ses frontières dans le but de relancer son économie.

Mardi, un avion commercial nord-coréen a atterri à Pékin dans le cadre de ce qui était le premier vol international commercial nord-coréen à quitter le pays depuis plus de trois ans. L’avion est revenu de Pékin plus tard dans la journée, mais on ne sait pas qui se trouvait à bord.

En août 2022, la Corée du Nord a affirmé de manière très douteuse avoir surmonté la pandémie de COVID-19. Le mois suivant, le Nord a repris ses services de trains de marchandises avec la Chine, son plus grand partenaire commercial et pipeline économique, mais la plupart de ses restrictions sur le passage des frontières par les particuliers sont restées en vigueur.

