La Corée du Nord aurait tiré 130 obus d’artillerie, violant l’accord intercoréen

Selon l’armée sud-coréenne, la Corée du Nord a violé un accord intercoréen de 2018 qui visait à réduire les tensions en tirant 130 obus d’artillerie dans la mer au large de ses côtes est et ouest lundi matin.

La Corée du Nord aurait détecté des exercices militaires menés par le Sud.

Des communications verbales d’avertissement ont été envoyées à la partie nord-coréenne, selon un communiqué des chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

La dernière démonstration de puissance militaire du chef Kim Jong-un a vu des obus atterrir dans une zone tampon près de la frontière maritime, selon un rapport.

LA CORÉE DU SUD BROUILLE LES JETS ALORS QUE LA CHINE ET LA RUSSIE ENTRENT DANS LA ZONE DE DÉFENSE AÉRIENNE

LA FILLE DE KIM JONG UN FAIT UNE DEUXIÈME APPARITION PUBLIQUE EN JOURS, DÉCLENCHANT DES RUMEURS DE SUCCESSION

À la mi-novembre, le royaume ermite a tiré un missile balistique qui s’est écrasé dans les eaux à l’est de la péninsule coréenne.

La Corée du Sud n’est pas étrangère à ce genre de comportement de la part d’acteurs hostiles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Encore plus récemment, la Corée du Sud a été forcée de brouiller des jets sans avertissement après que plusieurs avions de combat chinois (et six russes) ont été trouvés entrant dans sa zone d’identification de défense aérienne (KADIZ).

Reuters a contribué à ce rapport