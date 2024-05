La Corée du Nord aurait lancé un missile en mer après avoir annoncé son intention de mettre une fusée en orbite avec un satellite espion

Séoul, Corée du Sud — La Corée du Nord a annoncé son intention de lancer une fusée portant apparemment son deuxième satellite espion militaire pendant une période de huit jours à partir de lundi, suscitant des réprimandes rapides et fortes de la part de ses voisins, la Corée du Sud et le Japon. être une tentative de mettre en orbite son deuxième satellite espion militaire. L’armée sud-coréenne a déclaré vendredi avoir détecté Corée du Nord lundi, a lancé un missile en mer, ont déclaré le Japon et la Corée du Sud, quelques heures après que la Corée du Nord a annoncé son intention de mettre en orbite une fusée transportant apparemment son deuxième missile. satellite de reconnaissance militaire.

La Corée du Nord avait précédemment informé les garde-côtes japonais de son intention de lancer « une fusée satellite » au cours d’une fenêtre de lancement allant de lundi au 3 juin.

Le bureau du Premier ministre japonais a levé l’alerte aux missiles émise pour l’île d’Okinawa suite au lancement par la Corée du Nord, affirmant que le missile ne semblait pas se diriger vers cette région.

La Corée du Nord envoie sa première armée satellite de reconnaissance en orbite en novembre de l’année dernière, dans le cadre des efforts visant à construire un réseau de surveillance spatial pour faire face à ce qu’il appelle les menaces militaires croissantes dirigées par les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré plus tard lors d’une réunion du parti au pouvoir que son pays lancerait trois satellites espions militaires supplémentaires en 2024.

Des soldats nord-coréens montent la garde devant une fusée à la station de lancement de satellites Sohae à Tongchangri, le 8 avril 2012. PEDRO UGARTE / AFP via Getty Images



L’ONU interdit à la Corée du Nord de procéder à tout lancement de satellite, les considérant comme une couverture pour tester la technologie des missiles à longue portée. La Corée du Nord a toujours soutenu qu’elle avait le droit de lancer des satellites et de tester des missiles. Kim a déclaré que les satellites espions permettraient à son armée de mieux surveiller les activités militaires américaines et sud-coréennes et d’accroître la menace posée par ses missiles à capacité nucléaire.

La Corée du Nord fournit au Japon ses informations de lancement parce que les garde-côtes japonais coordonnent et distribuent les informations sur la sécurité maritime en Asie de l’Est.

Depuis 2022, la Corée du Nord s’est engagée dans une série d’essais de missiles provocateurs pour moderniser et étendre son arsenal d’armes, incitant les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon à renforcer leur partenariat de sécurité en réponse. Les experts affirment que la Corée du Nord pense probablement qu’un arsenal d’armes élargi augmenterait son influence dans la future diplomatie avec les États-Unis.