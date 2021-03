Les États-Unis ont contacté la Corée du Nord en vain depuis la mi-février, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden. Reuters sous couvert d’anonymat. Le responsable a fourni peu de détails, mais a déclaré que Washington avait tenté d’attirer l’attention de Kim par «plusieurs canaux», y compris la mission de Pyongyang auprès des Nations Unies à New York. « A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse de Pyongyang », a déclaré le responsable. Reuters, ajoutant qu’il semble qu’il n’y ait pas eu de dialogue actif entre les États-Unis et la Corée du Nord depuis plus d’un an, y compris les derniers mois de l’administration Trump.

