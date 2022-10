La Corée du Nord au bord du premier test de BOMBE NUCLÉAIRE en cinq ans avec la Corée du Sud en alerte 24 heures sur 24

La Corée du NORD est au bord de son premier essai de bombe nucléaire en cinq ans, a déclaré la Corée du Sud.

Le Sud est maintenant en attente 24 heures sur 24 en attendant la prochaine décision du dictateur du Nord Kim Jong-un, qui a récemment ordonné une série d’essais de missiles qu’il a personnellement supervisés.

Kim Jong-un supervisant un test de missile Crédit : AP

Les missiles sont construits pour transporter les armes nucléaires du Nord Crédit : AFP

Le site d’essai du centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon

Kim inspectant personnellement une ogive nucléaire

Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk-yeol se prépare actuellement pour le septième essai nucléaire souterrain de la Corée du Nord.

“Alors que les provocations de la Corée du Nord sont devenues plus fréquentes, nous mettons tous nos efforts pour maintenir une posture de préparation avec un sentiment de vigilance”, a déclaré un haut responsable.

“C’est un régime de préparation de 24 heures.”

Un autre responsable a déclaré que le bureau présidentiel avait élaboré des plans détaillés pour répondre à un essai nucléaire nord-coréen, ajoutant que “tout le monde est en mode veille”.

Les forces armées sud-coréennes effectuent actuellement leurs exercices annuels destinés à renforcer leur capacité à répondre à la menace nucléaire et de missiles de la Corée du Nord

“Les forces mèneront des manœuvres de jour et de nuit dans le monde réel simulées pour contrer la menace nucléaire, les missiles et autres menaces de la Corée du Nord”, a déclaré son état-major.

Plus tôt cette année, des images satellites suggéraient que des préparatifs étaient en cours pour un test, au centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon.

Les espions du pays pensent que le Nord pourrait effectuer un test à tout moment d’ici les élections américaines de mi-mandat.

Le premier test a été effectué par le Nord en 2006 et depuis lors, la nation appauvrie consacre une grande partie de ses maigres revenus à son programme nucléaire.

Le dernier test en 2017 a eu lieu après l’échec des tentatives du président de l’époque, Donald Trump, de persuader Kim Jong-un d’abandonner les armes nucléaires lors de trois réunions en face à face.

Au fil des ans, le dictateur a été vu superviser personnellement des essais nucléaires et inspecter des armes.

Mais le programme nucléaire du Nord a été touché par des accidents, dont un peu après le dernier essai lorsqu’un site nucléaire souterrain se serait effondré, tuant jusqu’à 200 personnes.

Début octobre, la Corée du Nord a tiré un missile à capacité nucléaire sur le Japon lors de son plus grand test jamais réalisé – avec l’arme dévastatrice capable d’atteindre les bases militaires américaines sur l’île de Guam.

L’arme, considérée comme un missile balistique Hwasong-12 à portée intermédiaire, a atterri avec fracas après avoir parcouru 2 800 milles.

On pense qu’il s’agit du vol le plus long jamais réalisé par l’une des armes de Kim Jong-un.

Et cela montre de façon effrayante que les armes du dirigeant voyou peuvent maintenant frapper Guam – une île contrôlée par les États-Unis qui abrite 154 000 personnes et 22 000 militaires.

Les tests se sont poursuivis avec le lancement de missiles de croisière parmi un certain nombre d’armes plus petites, capables de voler bas et de manœuvrer afin de mieux échapper aux défenses antimissiles.

Kim a déclaré l’année dernière que le développement de bombes nucléaires plus petites était un objectif prioritaire,

Le récent barrage d’essais de missiles de la Corée du Nord a incité la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon à mener des exercices conjoints en réponse.