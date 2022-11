La Corée du Nord attend du temps avant de procéder à son 7e essai nucléaire, selon des experts

SÉOUL, Corée du Sud – La semaine dernière, la Corée du Nord a lancé au moins 30 missiles et des centaines d’obus d’artillerie après les menaces de Pak Jong Chon, secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Il a fermement condamné les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, affirmant que “les États-Unis et la Corée du Sud apprendront quelle erreur irrévocable et terrible ils ont commise”. Alors que de nombreux observateurs ont cherché à disséquer sa déclaration comme une menace d’essai nucléaire, d’autres pensent que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un attend son heure.

“Je pense que Kim a retardé un essai nucléaire parce qu’il veut le frotter aux États-Unis et à la Corée du Sud avec un essai majeur d’ICBM Hwasong-17 avant d’intensifier davantage avec un essai nucléaire”, a déclaré Sung-Yoon Lee, professeur à l’université. Fletcher School de l’Université Tufts, a déclaré à Fox News Digital.

Rappelant l’échec de l’imposition de nouvelles résolutions au Conseil de sécurité de l’ONU même après que le Nord a testé les ICBM cette année, Lee a ajouté que le dirigeant nord-coréen “n’a rien à perdre en prenant son temps et en poursuivant sa stratégie d’escalade graduée avant de délivrer son coup de grâce, un essai nucléaire majeur ou même une série d’essais.”

LA CORÉE DU NORD TIRE 4 MISSILES BALISTIQUES DE PLUS ALORS QUE LES USA ET LA CORÉE DU SUD FINISSENT DES EXERCICES

Alors que la Corée du Sud et les États-Unis ont revigoré leurs exercices militaires conjoints, y compris le dernier exercice aérien “Vigilant Storm”, la Corée du Nord y a régulièrement répondu en lançant des missiles balistiques et en tirant des obus d’artillerie.

Le Nord a également lancé un missile balistique à courte portée vers le comté d’Ulleung au Sud, un premier lancement de missile au sud de la ligne de limite nord – la frontière maritime de facto entre les deux Corées – depuis la séparation des deux Corées.

Séoul et Washington ont tous deux condamné les lancements de missiles balistiques du Nord car ils constituent une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. En outre, les tirs d’artillerie du Nord constituent une violation de l’accord militaire signé par le président sud-coréen Moon Jae-in et Kim Jong Un lors du sommet de Pyongyang en septembre 2018.

LA CORÉE DU SUD BROUILLE LES JETS ALORS QUE LA CORÉE DU NORD LANCE 180 VOLS À LA FRONTIÈRE

Cependant, la Corée du Nord n’a montré aucune hésitation face à ses provocations militaires envers le Sud puisque la Chine et la Russie devraient continuer à utiliser leur droit de veto pour imposer de nouvelles sanctions au Conseil de sécurité de l’ONU. De plus, l’accord militaire entre les deux Corées s’est révélé inefficace pour désamorcer les tensions croissantes dans la péninsule coréenne.

Dans ce contexte, la Corée du Nord a apparemment intensifié ses provocations envers la Corée du Sud et les États-Unis, mais elle n’a lancé que des missiles balistiques, y compris son missile balistique intercontinental Hwasong-17 (ICBM), tout en ne montrant aucune nouvelle initiative concernant son essai nucléaire.

Kim Jong Un s’est engagé à renforcer les capacités nucléaires de son pays en septembre, indiquant que le septième essai nucléaire du Nord est imminent. La Corée du Nord a également codifié une nouvelle loi pour légitimer l’utilisation préventive des armes nucléaires sous certaines conditions, renforçant le plan de Kim visant à développer de puissantes armes nucléaires tactiques pouvant être déployées avec les unités de première ligne près de la frontière coréenne commune.

LA CORÉE DU NORD LANCE UN ICBM VERS LE JAPON LE JOUR APRÈS LE TIR DE 23 MISSILES PRÈS DE LA CORÉE DU SUD ; LES ÉTATS-UNIS CONDAMNENT LA “VIOLATION”

Parallèlement aux activités de Pyongyang pour restaurer son site nucléaire de Punggye-ri, qui a été capturé par imagerie satellite cette année, Séoul et Washington ont déjà déclaré que Pyongyang semble avoir terminé les préparatifs pour effectuer un essai nucléaire. L’agence d’espionnage de Séoul a déclaré que le Nord pourrait effectuer un essai nucléaire entre le 16 octobre et le 7 novembre – un calendrier fixé entre l’ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois et les élections américaines de mi-mandat le 8 novembre.

Dans le cadre d’un plan quinquennal de modernisation du système militaire et de défense du pays – qui a été proposé lors du huitième congrès du parti en janvier 2021 – certains observateurs pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que Kim Jong Un ne procède à un essai nucléaire. Cependant, comme la Corée du Nord n’a pas effectué son test dans le calendrier suggéré par l’agence d’espionnage sud-coréenne, il n’est pas clair si Kim va en effectuer un cette année.

La Corée du Sud et les États-Unis ont conclu samedi six jours d’exercices militaires impliquant des centaines de militaires. Le Nord a affirmé que l’exercice était une pratique pour une invasion à grande échelle.