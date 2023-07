La Corée du Nord arrête un soldat américain qui a traversé la frontière

Séoul, Corée du Sud –

La Corée du Nord est restée silencieuse mercredi sur la détention d’un soldat américain qui a traversé la frontière fortement fortifiée de la Corée sous le choc d’autres membres de son groupe de touristes. Certains observateurs ont déclaré que le Nord ne le renverrait probablement pas de sitôt au milieu des tensions accrues entre les rivaux.

Pvt. Travis King s’est enfui en Corée du Nord lors d’une visite de la zone démilitarisée mardi, un jour après qu’il était censé se rendre dans une base aux États-Unis. Il a été libéré d’une prison sud-coréenne le 10 juillet après avoir purgé deux mois pour voies de fait et était prévu pour retourner à Fort Bliss, au Texas, où il aurait pu faire face à une discipline militaire supplémentaire et être renvoyé du service.

King est le premier Américain connu détenu en Corée du Nord depuis près de cinq ans. Chaque détention a déclenché des querelles diplomatiques compliquées, et celle-ci survient à un moment d’animosité accrue. Mercredi, la Corée du Nord a testé deux missiles balistiques dans la mer en signe de protestation apparente contre le déploiement d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud pour la première fois depuis des décennies.

« Il est probable que la Corée du Nord utilisera le soldat à des fins de propagande à court terme, puis comme monnaie d’échange », a déclaré Yang Moo-jin, président de l’Université des études nord-coréennes en Corée du Sud.

King, un éclaireur de cavalerie de 23 ans de la 1ère division blindée, a été escorté jusqu’à la douane mais a quitté l’aéroport avant de monter dans son avion.

On ne savait pas comment il avait passé les heures avant de rejoindre la tournée de Panmunjom et de traverser la frontière mardi après-midi. L’armée a publié son nom et des informations limitées après que la famille de King ait été informée. Mais un certain nombre de responsables américains, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question, ont fourni des détails supplémentaires.

Une femme qui était en tournée avec King a déclaré qu’elle avait d’abord pensé que sa course était une sorte de cascade – et qu’elle et d’autres membres du groupe ne pouvaient pas croire ce qui s’était passé.

Le séjour de King en prison n’était pas la première fois qu’il rencontrait des problèmes juridiques en Corée du Sud.

En février, un tribunal lui a infligé une amende de 5 millions de wons (3 950 dollars) après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé une personne non identifiée et d’avoir endommagé un véhicule de police à Séoul en octobre dernier, selon une transcription du verdict obtenue par l’Associated Press.

La décision a déclaré que King avait également été accusé d’avoir frappé un homme de 23 ans dans une boîte de nuit de Séoul, bien que le tribunal ait rejeté cette accusation parce que la victime ne voulait pas que King soit puni.

La mère de King a déclaré à ABC News qu’elle avait été choquée d’apprendre que son fils était passé en Corée du Nord.

« Je ne vois pas Travis faire quelque chose comme ça », a déclaré Claudine Gates, de Racine, Wisconsin.

Gates a déclaré avoir entendu parler de son fils pour la dernière fois « il y a quelques jours », lorsqu’il lui a dit qu’il reviendrait bientôt à Fort Bliss. Elle a ajouté qu’elle voulait juste « qu’il rentre à la maison ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le gouvernement américain travaillait avec ses homologues nord-coréens pour « résoudre cet incident ». Le commandement de l’ONU dirigé par les États-Unis a déclaré mardi que le soldat américain était soupçonné d’être détenu par la Corée du Nord.

« Nous surveillons de près et enquêtons sur la situation », a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d’une conférence de presse au Pentagone. Il a dit que sa principale préoccupation était le bien-être du soldat.

On ne savait pas si et comment les États-Unis et la Corée du Nord, qui n’ont pas de relations diplomatiques, communiqueraient. Dans le passé, la Suède, qui a une ambassade à Pyongyang, fournissait des services consulaires à d’autres Américains détenus en Corée du Nord. Mais le personnel diplomatique suédois ne serait pas retourné en Corée du Nord depuis que le pays a imposé un verrouillage du COVID-19 au début de 2020 et a ordonné à tous les étrangers de partir.

Certains observateurs ont déclaré que la Corée du Nord et les États-Unis pourraient toujours parler via Panmunjom ou la mission nord-coréenne à l’ONU à New York.

Les cas d’Américains ou de Sud-Coréens faisant défection vers la Corée du Nord sont rares, bien que plus de 30 000 Nord-Coréens aient fui vers la Corée du Sud pour éviter l’oppression politique et les difficultés économiques depuis qu’une trêve a mis fin à la guerre de Corée de 1950-1953.

Tae Yongho, un ancien ministre de l’ambassade de Corée du Nord à Londres, a déclaré que la Corée du Nord était probablement ravie d’avoir « l’occasion de faire perdre la face aux États-Unis », car la traversée de King s’est produite le même jour que le sous-marin américain est arrivé en Corée du Sud.

Tae, désormais législateur sud-coréen, a déclaré que la Corée du Nord était peu susceptible de rendre King facilement car il est un soldat d’un pays techniquement en guerre avec la Corée du Nord, et il s’est volontairement rendu au Nord.

Les États-Unis et la Corée du Nord sont toujours officiellement en guerre car la guerre de Corée s’est terminée par un armistice et non par un traité de paix. Les États-Unis stationnent toujours environ 28 000 soldats en Corée du Sud, et les tensions dans la péninsule coréenne sont vives, la Corée du Nord effectuant des tests de missiles et les États-Unis organisant des exercices militaires avec la Corée du Sud.

Panmunjom, situé à l’intérieur de la zone démilitarisée longue de 248 kilomètres (154 milles), est supervisé conjointement par le commandement de l’ONU et la Corée du Nord depuis la fin de la guerre de Corée.

Des effusions de sang s’y sont parfois produites, mais elles ont également été un lieu de diplomatie et de tourisme, attirant des visiteurs désireux de voir la dernière frontière de la guerre froide. Aucun civil n’y vit, mais les soldats nord et sud-coréens s’affrontent tandis que les touristes des deux côtés prennent des photos.

Un petit nombre de soldats américains se sont rendus en Corée du Nord pendant la guerre froide, dont Charles Jenkins, qui a déserté son poste militaire en Corée du Sud en 1965 et s’est enfui à travers la DMZ. Il est apparu dans des films de propagande nord-coréens et a épousé une étudiante en soins infirmiers japonaise qui a été enlevée au Japon par des agents nord-coréens. Jenkins est décédé au Japon en 2017.

Ces dernières années, certains civils américains ont été arrêtés en Corée du Nord sur des allégations d’espionnage, de subversion et d’autres actes anti-étatiques, mais ont été libérés après que les États-Unis ont envoyé des missions de haut niveau pour garantir leur liberté.

En mai 2018, la Corée du Nord a libéré trois détenus américains qui sont retournés aux États-Unis dans un avion avec le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, pendant une courte période de relations chaleureuses. Plus tard en 2018, la Corée du Nord a déclaré avoir expulsé l’Américain Bruce Byron Lowrance. Depuis son expulsion, aucun autre Américain détenu en Corée du Nord n’a été signalé avant mardi.

Ces libérations contrastaient de manière frappante avec le sort d’Otto Warmbier, un étudiant universitaire américain décédé en 2017, quelques jours après avoir été libéré par la Corée du Nord dans le coma après 17 mois de captivité.

Copp a rapporté de Washington. Les rédacteurs de l’Associated Press Matthew Lee et Zeke Miller à Washington ont contribué à ce rapport.