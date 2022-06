La Corée du Nord approuve de nouvelles tâches militaires de première ligne dans un contexte de tensions

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a doublé son accumulation d’armes nucléaires face aux «forces hostiles» alors qu’il terminait une réunion militaire clé dans la capitale Pyongyang où les responsables ont approuvé de nouvelles tâches opérationnelles non spécifiées pour le front- unités de l’armée de ligne.

Les médias d’État nord-coréens ont déclaré vendredi que les membres de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir avaient décidé de compléter un « important plan d’action militaire » aux tâches opérationnelles des unités de l’armée de première ligne et de prendre de nouvelles mesures pour renforcer la dissuasion de la guerre nucléaire du pays lors d’une réunion de trois jours qui s’est achevée jeudi.

La Corée du Nord n’a pas précisé les nouvelles tâches opérationnelles des unités de première ligne, mais les analystes affirment que le pays pourrait envisager de déployer des armes nucléaires sur le champ de bataille ciblant son rival la Corée du Sud le long de sa frontière tendue.

Lors de la réunion, Kim a appelé toute son armée à « tout mettre en œuvre » pour mettre en œuvre les plans visant à renforcer le muscle militaire de la nation et à consolider « de puissantes capacités d’autodéfense pour écraser toutes les forces hostiles et ainsi protéger de manière fiable la dignité du grand pays ». ”

Le rapport de l’Agence centrale de presse coréenne officielle du Nord n’incluait aucune critique directe envers Washington ou Séoul au milieu d’une impasse prolongée dans les négociations nucléaires.

Secouant un ancien modèle de précarité, la Corée du Nord a déjà établi un record annuel d’essais balistiques au cours du premier semestre 2022, tirant environ 30 missiles dans plus de 18 événements de lancement, y compris ses premiers essais impliquant des missiles balistiques intercontinentaux en près de cinq ans.

Kim a ponctué ses récents tests de commentaires répétés selon lesquels la Corée du Nord utiliserait ses armes nucléaires de manière proactive en cas de menace ou de provocation, ce qui, selon les experts, laisse présager une doctrine nucléaire en escalade qui pourrait créer de plus grandes inquiétudes pour les voisins.

Alors que les ICBM de Kim attirent beaucoup l’attention internationale, la Corée du Nord depuis 2019 a également élargi son arsenal de missiles à combustible solide à courte portée menaçant la Corée du Sud. Le Nord décrit certains de ces missiles comme des armes «tactiques», qui, selon les experts, communiquent une menace de les armer de bombes nucléaires plus petites sur le champ de bataille et de les utiliser de manière proactive pendant la guerre conventionnelle pour émousser les forces conventionnelles plus fortes de la Corée du Sud et des États-Unis. Environ 28 500 soldats américains sont stationnés dans le Sud pour dissuader l’agression du Nord.

La poussée apparente de la Corée du Nord pour déployer des armes nucléaires sur le champ de bataille dans les unités de première ligne était prévue depuis avril, lorsque Kim a supervisé un test d’un nouveau missile à courte portée qui, selon les médias d’État, améliorerait « considérablement » la puissance de feu des unités d’artillerie de première ligne et « améliorer l’efficacité du fonctionnement des armes nucléaires tactiques. »

Les experts disent que le rythme inhabituellement rapide de la Corée du Nord dans les activités de test cette année souligne la double intention de Kim de faire progresser son arsenal et de faire pression sur Washington au sujet d’une diplomatie nucléaire au point mort depuis longtemps. Les pourparlers sont au point mort depuis le début de 2019 en raison de désaccords sur l’échange de la libération de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord et les mesures de désarmement du Nord.

Kim n’a montré aucune intention de donner entièrement un arsenal qu’il considère comme sa meilleure garantie de survie. Sa campagne de pression vise à forcer les États-Unis à accepter l’idée du Nord comme puissance nucléaire et à négocier des concessions économiques et sécuritaires en position de force, disent les experts.

La récente réunion militaire s’est déroulée au milieu de signes indiquant que la Corée du Nord se prépare à effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017, lorsqu’elle a affirmé avoir fait exploser une arme thermonucléaire qui pourrait être basculée sur ses ICBM.

Les experts disent que la Corée du Nord pourrait utiliser son prochain essai nucléaire pour affirmer qu’elle a acquis la capacité de construire une petite ogive nucléaire pour s’adapter à ses missiles à courte portée ou à d’autres armes qu’elle a récemment testées, y compris un prétendu missile hypersonique et un missile de croisière à longue portée . Des ogives plus petites seraient également nécessaires pour la poursuite déclarée par le Nord d’un ICBM à ogives multiples.

Kim Tong-hyung, Associated Press