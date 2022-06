La Corée du Nord approuve de nouvelles tâches militaires de première ligne dans un contexte de tensions

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Lors de la réunion, Kim a appelé toute son armée à « tout mettre en œuvre » pour mettre en œuvre les plans visant à renforcer le muscle militaire de la nation et à consolider « de puissantes capacités d’autodéfense pour écraser toutes les forces hostiles et ainsi protéger de manière fiable la dignité du grand pays ». ”

Alors que les ICBM de Kim attirent beaucoup l’attention internationale, la Corée du Nord depuis 2019 a également élargi son arsenal de missiles à combustible solide à courte portée menaçant la Corée du Sud. Le Nord décrit certains de ces missiles comme des armes «tactiques», qui, selon les experts, communiquent une menace de les armer de bombes nucléaires plus petites sur le champ de bataille et de les utiliser de manière proactive pendant la guerre conventionnelle pour émousser les forces conventionnelles plus fortes de la Corée du Sud et des États-Unis. Environ 28 500 soldats américains sont stationnés dans le Sud pour dissuader l’agression du Nord.