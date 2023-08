La Corée du Nord annule brusquement le premier vol commercial post-Covid

La compagnie aérienne nationale nord-coréenne devait effectuer lundi son premier vol commercial en plus de trois ans, mais il a été brusquement annulé.

Des journalistes se sont réunis lundi à l’aéroport international de Pékin pour attendre le vol JS151 d’Air Koryo en provenance de Pyongyang, qui doit arriver à 09h50.

Près de deux heures après son arrivée prévue, un panneau dans le terminal a signalé de manière inattendue qu’il avait été annulé.

La compagnie aérienne nationale nord-coréenne devait effectuer lundi son premier vol commercial en plus de trois ans, mais il a été brusquement annulé à la dernière minute.

La Corée du Nord a été largement fermée au monde extérieur depuis début 2020, lorsqu’elle a fermé ses frontières en réponse à la pandémie de Covid-19.

Des journalistes se sont réunis lundi à l’aéroport international de Pékin pour attendre le vol JS151 d’Air Koryo en provenance de Pyongyang, qui doit arriver à 09h50.

Mais près de deux heures après son arrivée prévue, un panneau dans le terminal a signalé de manière inattendue qu’il avait été annulé, provoquant des gémissements de déception de la part des médias attendant de voir certains des premiers voyageurs internationaux du Nord isolé depuis des années.

Le service client de l’aéroport de Pékin a indiqué à l’AFP qu’Air Koryo n’avait pas donné de raison à l’annulation.

L’AFP n’a pas pu contacter le bureau d’Air Koryo à Pékin lundi, et un journaliste qui s’est rendu dans l’avant-poste de la compagnie aérienne publique dans la capitale chinoise a trouvé les portes vitrées verrouillées et verrouillées.

Mais le bureau semblait bien entretenu, et un employé du même étage a déclaré que le personnel de la compagnie aérienne se présentait occasionnellement, bien qu’aucun ne soit apparu ce matin-là.

Une personne connaissant les opérations d’Air Koryo en Chine a déclaré à l’AFP qu’elle n’était au courant d’aucun vol régulier entre Pyongyang et Pékin.

La personne, qui a requis l’anonymat car elle n’était pas autorisée à parler aux médias, a ajouté que la société n’avait pas reçu d’avis du gouvernement nord-coréen pour reprendre les vols vers la Chine.

« Les informations dont vous disposez sont erronées. Les vols n’ont pas repris », ont-ils déclaré.

Délégation de taekwondo

Après trois ans d’isolement induit par Covid, il y a de plus en plus de signes que Pyongyang pourrait devenir plus flexible sur les contrôles aux frontières, selon les experts.

Des responsables chinois et russes ont assisté à un défilé militaire dans la capitale nord-coréenne le mois dernier – les premiers dignitaires étrangers à visiter le pays depuis des années.

La semaine dernière, Pyongyang a autorisé une délégation d’athlètes à assister à une compétition de taekwondo au Kazakhstan.

Les agences de presse Yonhap et Kyodo ont rapporté qu’un groupe de personnes, supposées être des athlètes nord-coréens, avait traversé la frontière terrestre vers la Chine mercredi dernier avant de se rendre à Pékin, puis de s’envoler vers l’Asie centrale.

Lundi, Air Koryo – le transporteur aérien national assiégé de Pyongyang – devait effectuer son premier vol commercial en plus de trois ans.

Le ministère de l’Unification de Séoul, qui gère les relations avec le Nord, a déclaré à l’AFP qu’il n’y avait « absolument rien à notre connaissance » concernant l’annulation du vol.

« Il y a eu divers signes concernant la réouverture de ses frontières par la Corée du Nord », a déclaré un responsable.

« Mais il est difficile de déterminer encore s’il s’agit d’une ouverture à grande échelle de la frontière ou d’une ouverture assez limitée et contrôlée », ont-ils ajouté.

Le site Web spécialisé NK News a rapporté lundi qu’Air Koryo devait effectuer deux vols entre Vladivostok en Russie et Pyongyang vendredi et lundi prochain.