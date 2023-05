La Corée du Nord annonce qu’elle lancera son tout premier satellite d’espionnage militaire pour surveiller les exercices américains

« Dans la situation actuelle provoquée par les actes militaires imprudents des États-Unis et de la Corée du Sud, nous ressentons constamment le besoin d’étendre les moyens de reconnaissance et d’information et d’améliorer diverses armes défensives et offensives et d’avoir les calendriers pour la réalisation de leurs plans de développement », a-t-il déclaré. .

Ri a déclaré que le satellite – dont le lancement est prévu en juin – sera « indispensable pour suivre, surveiller, discriminer, contrôler et faire face à l’avance en temps réel aux actes militaires dangereux des États-Unis et de ses forces vassales révélant ouvertement leur ambition imprudente d’agression . »

Les actions des sociétés de défense sud-coréennes Firstec et Victek ont ​​respectivement augmenté de 3,8% et 3,3% mardi après-midi, revenant d’un jour férié lundi. Korea Aerospace Industries a également légèrement augmenté de 0,6 %.

Stephen Nagy, professeur à l’Université chrétienne internationale, a déclaré que le lancement pourrait être autre chose comme un test de missile balistique intercontinental.

« La Corée du Nord ira de l’avant avec le lancement du satellite, je pense que la plupart des analystes pensent qu’il s’agit en fait d’un ICBM – démontrant des capacités accrues d’être en mesure d’attaquer des bases américaines dans le Pacifique mais aussi sur le continent », a-t-il déclaré.

Nagy a ajouté qu’il considérait la dernière annonce de Pyongyang comme un « signal » de la Corée du Nord aux États-Unis pour qu’ils prennent le pays plus au sérieux et reviennent à la table des négociations – alors que la politique étrangère de Washington reste sous les projecteurs sur la Chine et Taïwan.

« La Corée du Nord et son incapacité à avancer sur une sorte de compromis pour aller vers une dénucléarisation vérifiable et irréversible place vraiment l’administration Biden dans une position où si les Nord-Coréens ne bougent pas en termes de compromis, ils [U.S.] peuvent continuer et continueront à renforcer leurs capacités de dissuasion dans la région », a-t-il déclaré.

« La Corée du Nord est soumise à de lourdes sanctions depuis des années et elle est toujours engagée dans un comportement provocateur, ce qui conduit à la question de savoir si nous avons besoin d’une nouvelle stratégie et avec qui travaillons-nous … Je ne pense tout simplement pas qu’il existe une solution facile alors que nous avançons sur ce problème », a-t-il déclaré.