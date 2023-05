La Corée du Nord annonce qu’elle lancera son premier satellite espion militaire en juin

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a confirmé mardi son intention de lancer son premier satellite espion militaire en juin et a décrit ces capacités comme cruciales pour surveiller les exercices militaires « téméraires » des États-Unis avec leur rival, la Corée du Sud.

La déclaration est intervenue un jour après que la Corée du Nord a informé les autorités japonaises qu’elle prévoyait de lancer le satellite entre le 31 mai et le 11 juin, et que l’événement pourrait affecter les eaux de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l’est de l’île de Luzon aux Philippines. Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré qu’il avait ordonné aux forces d’autodéfense japonaises d’abattre le satellite ou les débris, s’il y en avait qui pénétraient sur le territoire japonais.

Dans des commentaires publiés dans les médias d’État, le haut responsable militaire nord-coréen Ri Pyong Chol a réprimandé les exercices militaires combinés américano-sud-coréens, que Pyongyang a longtemps décrits comme des répétitions d’invasion. Il a déclaré que la Corée du Nord considérait la reconnaissance spatiale comme « indispensable » pour surveiller en temps réel les « actes militaires dangereux des États-Unis et de ses forces vassales », qui, selon lui, « révélent ouvertement leur ambition imprudente d’agression ».

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a testé une centaine de missiles, dont des missiles balistiques intercontinentaux conçus pour atteindre le continent américain et une série de lancements qu’elle a décrits comme des attaques nucléaires simulées sur des cibles en Corée du Sud. La Corée du Nord a déclaré que son activité d’essais intensifiés était destinée à contrer les exercices militaires conjoints de ses rivaux alors qu’elle continue d’utiliser ces exercices comme prétexte pour faire progresser son arsenal d’armes à capacité nucléaire.

La semaine dernière, les militaires sud-coréen et américain ont mené des exercices de tir réel à grande échelle près de la frontière avec la Corée du Nord dans le cadre de la première des cinq séries d’exercices marquant les 70 ans de la création de leur alliance.

Ri a déclaré que l’expansion des exercices militaires américano-sud-coréens, combinés aux plans américains déclarés d’envoyer des sous-marins à capacité nucléaire à quai en Corée du Sud et à l’augmentation des activités des avions de reconnaissance américains dans la région soulignent une « intention sinistre » de se préparer à la pré- action militaire contre le Nord. Alors que Washington et Séoul décrivent leurs exercices militaires réguliers comme défensifs, ils ont élargi leur entraînement depuis 2022 pour faire face à l’évolution des menaces du Nord.

« L’environnement sécuritaire préoccupant qui prévaut dans la région en raison des actes militaires dangereux des États-Unis et de leurs forces vassales nous oblige à garantir, comme tâche la plus urgente, un moyen de reconnaissance et d’information fiable capable de recueillir des informations sur les actes militaires de l’ennemi en temps réel. temps », a déclaré Ri.

« Le satellite de reconnaissance militaire (de la Corée du Nord) n° 1 qui doit être lancé en juin et divers moyens de reconnaissance qui doivent être récemment testés sont indispensables pour suivre, surveiller, discriminer, contrôler et faire face à l’avance en temps réel aux actes militaires dangereux des États-Unis. et ses forces vassales », a-t-il ajouté. Ri n’a pas précisé les autres moyens de reconnaissance que le Nord aurait prévus.

Le lancement du satellite nord-coréen utiliserait la technologie des missiles à longue portée interdite par les résolutions antérieures du Conseil de sécurité de l’ONU, bien que les précédents essais de missiles et de roquettes aient démontré la capacité de la Corée du Nord à envoyer un satellite dans l’espace.

Les satellites espions font partie d’un éventail de systèmes d’armes de haute technologie que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est publiquement engagé à développer. D’autres systèmes d’armes sur sa liste de souhaits incluent des ICBM à propergol solide, des sous-marins à propulsion nucléaire, des missiles hypersoniques et des missiles à ogives multiples.

La Corée du Nord a placé des satellites d’observation de la Terre en orbite en 2012 et 2016. Bien que la Corée du Nord n’informe pas à l’avance les pays voisins de ses tirs de missiles, elle a publié des avis avant les lancements de satellites dans le passé.

Bien que la Corée du Nord, avec ses lancements passés de missiles et de roquettes, ait démontré sa capacité à envoyer un satellite dans l’espace, des questions se posent quant aux capacités de ses satellites. Les experts étrangers affirment que les premiers satellites n’ont jamais transmis d’images vers la Corée du Nord, et les analystes affirment que le nouvel appareil présenté dans les médias d’État ces dernières semaines semble trop petit et grossièrement conçu pour traiter et transférer des images haute résolution.

La Corée du Sud a averti lundi que la Corée du Nord ferait face à des conséquences si elle poursuivait son plan de lancement en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui interdisent au Nord d’effectuer tout lancement utilisant la technologie balistique.

