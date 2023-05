La Corée du Nord annonce au Japon qu’elle lancera bientôt un satellite

TOKYO-

La Corée du Nord a informé lundi le Japon voisin qu’elle prévoyait de lancer un satellite dans les prochains jours, ce qui pourrait être une tentative de mettre en orbite le premier satellite de reconnaissance militaire de Pyongyang.

Le ministre de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré qu’il avait ordonné aux forces d’autodéfense japonaises d’abattre le satellite ou les débris, s’il y en avait qui pénétraient sur le territoire japonais.

Les garde-côtes japonais ont déclaré que l’avis reçu des autorités nord-coréennes des voies navigables indiquait que la fenêtre de lancement était du 31 mai au 11 juin et que le lancement pourrait affecter les eaux de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et de l’est de l’île de Luzon aux Philippines.

La garde côtière a émis un avertissement de sécurité pour les navires dans la zone à ces dates en raison des risques possibles de chute de débris. Les garde-côtes japonais coordonnent et distribuent des informations sur la sécurité maritime en Asie de l’Est, ce qui est probablement la raison pour laquelle ils ont reçu l’avis de la Corée du Nord.

Pour lancer un satellite dans l’espace, la Corée du Nord devrait utiliser la technologie des missiles à longue portée interdite par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Ses lancements passés de satellites d’observation de la Terre ont été considérés comme des tests de missiles déguisés.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré que le lancement violerait les résolutions de l’ONU et constituait « une menace pour la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale ».

Le Japon était déjà prêt à faire tomber des débris de missiles provenant de lancements nord-coréens plus tôt cette année et a déployé des systèmes de défense antimissile tels que des intercepteurs sol-air PAC-3 et navire-air SM-3 dans le sud-ouest du Japon et dans l’est de la Chine. Mer.

Matsuno a déclaré qu’il était possible que le satellite entre ou passe au-dessus des îles du sud-ouest du Japon, y compris Okinawa, où les États-Unis ont d’importantes bases militaires et des milliers de soldats.

La Corée du Sud a averti lundi que la Corée du Nord ferait face à des conséquences si elle poursuivait son plan de lancement en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui interdisent au Nord d’effectuer tout lancement utilisant la technologie balistique.

« Notre gouvernement met fermement en garde la Corée du Nord contre une provocation qui menace la paix dans la région et l’exhorte à retirer immédiatement son plan de lancement illégal », indique un communiqué du ministère. Il a déclaré que la Corée du Sud coopérerait avec la communauté internationale pour faire face résolument à toute provocation nord-coréenne.

Lors d’une conversation téléphonique à trois plus tard lundi, les principaux envoyés nucléaires de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon ont convenu de coopérer dans une réponse unifiée et résolue à un lancement de satellite. Ils ont vivement exhorté la Corée du Nord à s’abstenir de ce qu’ils ont qualifié de « lancement illégal » qui menacerait la paix régionale, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Le Japon a publié une déclaration similaire.

Plus tôt ce mois-ci, les médias d’État nord-coréens ont rapporté que le dirigeant Kim Jong Un avait inspecté un satellite espion militaire terminé au centre aérospatial de son pays et avait approuvé le plan de lancement du satellite. L’avis de lancement de lundi ne précisait pas le type de satellite.

La semaine dernière, son rival sud-coréen a lancé son premier satellite de qualité commerciale dans l’espace, ce qui lui fournira probablement la technologie et l’expertise nécessaires pour placer son premier satellite espion militaire en orbite plus tard cette année et construire des missiles plus puissants. Les experts disent que Kim voudrait que son pays lance un satellite espion avant la Corée du Sud.

La Corée du Nord a placé des satellites d’observation de la Terre en orbite en 2012 et 2016. Pyongyang n’a pas informé à l’avance les pays voisins de ses tirs de missiles, mais a publié des avis avant les lancements de satellites dans le passé.

Alors que la Corée du Nord a démontré sa capacité à envoyer un satellite dans l’espace, des questions subsistent quant à la capacité du satellite. Les experts étrangers affirment que les premiers satellites n’ont jamais transmis d’images vers la Corée du Nord, et les analystes affirment que le nouvel appareil affiché dans les médias d’État semble trop petit et grossièrement conçu pour prendre en charge des images haute résolution.

Les satellites espions font partie d’un éventail de systèmes d’armes de haute technologie que Kim s’est publiquement engagé à développer. D’autres systèmes d’armes sur sa liste de souhaits incluent des ICBM à propergol solide, des sous-marins à propulsion nucléaire, des missiles hypersoniques et des missiles à ogives multiples.

Le plan de lancement de satellite du Nord intervient dans un contexte de tensions accrues dans la péninsule coréenne.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a testé plus de 100 missiles, dont certains sont des armes à capacité nucléaire qui placent le continent américain, la Corée du Sud et le Japon à portée de frappe. La Corée du Nord soutient que sa frénésie d’essais est destinée à émettre un avertissement sur l’extension des exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud, mais les observateurs disent que la Corée du Nord vise à moderniser son programme d’armement puis à obtenir de plus grandes concessions de la part de ses rivaux dans les transactions futures.

La semaine dernière, les militaires sud-coréen et américain ont mené des exercices de tir réel à grande échelle près de la frontière avec la Corée du Nord dans le cadre de la première des cinq séries d’exercices marquant les 70 ans de la création de leur alliance. La Corée du Nord a averti lundi que les États-Unis et la Corée du Sud feront face à des conséquences non précisées pour leur « scénario de guerre d’agression contre » la Corée du Nord.

« Nous voudrions leur demander s’ils peuvent faire face aux conséquences qu’entraîneront leurs paris de guerre imprudents et dangereux qui sont mis en scène sous les yeux des forces armées de (Corée du Nord) », a déclaré l’Agence centrale de presse coréenne officielle du Nord. a dit.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré samedi qu’il était prêt à rencontrer Kim Jong Un « à tout moment sans conditions préalables » et qu’il s’efforçait d’organiser un sommet dès que possible.

Il s’exprimait lors d’une conférence traitant des enlèvements de citoyens japonais en Corée du Nord il y a des décennies. Le problème n’a été que partiellement résolu et la Corée du Nord n’a jamais fourni de compte rendu complet de ceux qui sont toujours détenus.

La Corée du Nord a exhorté lundi le Japon à montrer sa sincérité quant à la reprise des pourparlers, affirmant qu’il était nécessaire de « se rappeler avec sang-froid » pourquoi les pourparlers passés n’avaient pas réussi à améliorer les relations.



Hyung-jin Kim a rapporté de Séoul, Corée du Sud