La Corée du Nord ajoute la mission de « renforcement de la force nucléaire » à sa constitution

Le gouvernement nord-coréen a inscrit la politique de développement de ses capacités nucléaires dans la constitution nationale.

La 14e Assemblée populaire suprême, l’organe législatif monocaméral du pays, a procédé mercredi à la modification de la Constitution.

« La politique de renforcement des forces nucléaires de la RPDC est devenue permanente et constitue la loi fondamentale de l’État, que personne n’est autorisé à bafouer par quoi que ce soit », a déclaré le guide suprême Kim Jong Un lors de la session législative.

Il a ajouté : « Il s’agit d’un événement historique qui a fourni un puissant levier politique pour renforcer remarquablement les capacités de défense nationale ».

L’Assemblée populaire suprême est, sur le papier, la plus haute instance dirigeante du Nord et l’organe politique le plus puissant du gouvernement.

En réalité, le Parlement n’a servi qu’une simple formalité – entérinant sans discussion les politiques décidées par la dynastie de la famille Kim – depuis des générations.

L’amendement sur le renforcement des forces nucléaires a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée populaire suprême.

Kim Jong Un a déclaré lors de l’assemblée que l’inscription du développement nucléaire dans la constitution nationale était une réponse à la coopération trilatérale des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud.

Le guide suprême a accusé les États-Unis de mener « des exercices conjoints de guerre nucléaire à grande échelle avec un caractère clairement agressif et de rendre permanent le déploiement de leurs moyens nucléaires stratégiques près de la péninsule coréenne ».

La Corée du Nord se positionne comme un allié enthousiaste de la Russie, de la République populaire de Chine et d’autres pays face à l’influence américaine en Asie de l’Est.

La Russie et la Chine ont intensifié leurs efforts diplomatiques avec le royaume ermite ces derniers mois, Kim Jong Un effectuant une rare visite étrangère en Russie au début du mois.