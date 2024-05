La Corée du Nord affirme qu’elle lancera une fusée d’ici quelques jours. Les experts estiment qu’il embarquera probablement son deuxième satellite espion.

Séoul, Corée du Sud — La Corée du Nord a annoncé son intention de lancer une fusée portant apparemment son deuxième satellite espion militaire pendant une période de huit jours à partir de lundi, suscitant des réprimandes rapides et fortes de la part de ses voisins, la Corée du Sud et le Japon.

La notification du lancement prévu, interdit par les résolutions de l’ONU, intervient alors que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida rencontrent le Premier ministre chinois Li Qiang à Séoul pour leur première réunion trilatérale depuis plus de quatre ans.

Les garde-côtes japonais ont déclaré avoir été informés par Corée du Nord à propos du lancement prévu d’une « fusée satellite », avec un avertissement de prudence dans les eaux situées entre la péninsule coréenne et la Chine et à l’est de la principale île philippine de Luzon, à partir de lundi et jusqu’au 3 juin à minuit.

La Corée du Nord fournit au Japon ses informations de lancement parce que les garde-côtes japonais coordonnent et distribuent les informations sur la sécurité maritime en Asie de l’Est.

Le lancement prévu par la Corée du Nord serait une tentative de mettre en orbite son deuxième satellite espion militaire. L’armée sud-coréenne a déclaré vendredi avoir détecté des signes de préparatifs suspects pour le lancement d’un satellite espion depuis la principale installation de lancement nord-coréenne de Tongchangri, dans le nord-ouest.

L’ONU interdit à la Corée du Nord de procéder à tout lancement de satellite, les considérant comme une couverture pour tester la technologie des missiles à longue portée. La Corée du Nord a toujours soutenu qu’elle avait le droit de lancer des satellites et de tester des missiles. Il affirme que les satellites espions lui permettront de mieux surveiller les mouvements des États-Unis et de la Corée du Sud et d’améliorer la capacité de frappe de précision de ses missiles à capacité nucléaire.

Des soldats nord-coréens montent la garde devant une fusée à la station de lancement de satellites Sohae à Tongchangri, le 8 avril 2012. PEDRO UGARTE / AFP via Getty Images



« Tout lancement (par la Corée du Nord) utilisant la technologie des missiles balistiques violerait directement les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et porterait atteinte à la paix et à la sécurité de la région et du monde », a déclaré Yoon au début de la réunion avec Kishida et Li. « Si la Corée du Nord poursuit son lancement malgré l’avertissement international, je pense que la communauté internationale doit y faire face avec sévérité. »

Kishida a déclaré qu’il exhortait fortement la Corée du Nord à annuler le lancement. La Chine est un allié de la Corée du Nord et Li n’a pas mentionné le satellite nord-coréen.

Lors d’entretiens téléphoniques plus tôt lundi, de hauts diplomates du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis ont convenu d’appeler la Corée du Nord à abandonner le lancement. Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui s’occupe de la Corée du Nord, a qualifié séparément le lancement d’un satellite par le Nord de « provocation qui menace sérieusement notre sécurité et celle de la région ».

Plus tard lundi, la Corée du Sud a mobilisé 20 avions de combat pour un exercice destiné à démontrer sa détermination à punir la Corée du Nord en cas de provocation, selon l’armée sud-coréenne. Les responsables japonais ont déclaré que leurs intercepteurs de missiles restaient prêts à abattre tout débris d’une fusée nord-coréenne si celle-ci tombait sur le territoire japonais.

En novembre dernier, la Corée du Nord a mis en orbite son premier satellite de reconnaissance militaire dans le cadre des efforts visant à construire un réseau de surveillance spatial pour faire face à ce qu’il appelle les menaces militaires croissantes dirigées par les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré plus tard lors d’une réunion du parti au pouvoir que le pays lancerait trois satellites espions militaires supplémentaires en 2024.

La capacité des satellites nord-coréens à produire des images militairement significatives est largement mise en doute, mais certains experts civils affirment que l’exploitation de plusieurs satellites pourrait aider la Corée du Nord à surveiller en permanence les grandes cibles ennemies.

La dernière notification de lancement adressée au Japon identifie les mêmes zones dangereuses pour d’éventuels débris de fusée que celles identifiées avant le dernier lancement de la Corée du Nord. Cela suggère que la Corée du Nord utiliserait les mêmes premier et deuxième étages de fusée qu’auparavant, a déclaré Chang Young-keun, expert en missiles à l’Institut coréen de recherche sur la stratégie nationale, basé à Séoul.

Chang a déclaré que le lancement de trois satellites cette année permettrait à la Corée du Nord d’obtenir plus fréquemment des images de sites en Corée du Sud, au Japon et sur le territoire américain de Guam dans le Pacifique.

Depuis 2022, la Corée du Nord s’est engagée dans une série d’essais de missiles provocateurs pour moderniser et étendre son arsenal d’armes, incitant les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon à renforcer leur partenariat de sécurité en réponse. Les experts affirment que la Corée du Nord pense probablement qu’un arsenal d’armes élargi augmenterait son influence dans la future diplomatie avec les États-Unis.