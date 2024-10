La Corée du Nord affirme que son artillerie est prête à « ouvrir le feu » sur le Sud — RT World News

Toute « provocation » de la part de Séoul se terminera par un « horrible désastre », prévient la sœur de Kim Jong-un.

L’armée nord-coréenne a ordonné aux unités d’artillerie de première ligne de « Préparez-vous à ouvrir le feu » sur la Corée du Sud après que des drones sud-coréens auraient largué des tracts de propagande sur Pyongyang, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle KCNA.

Le gouvernement nord-coréen a affirmé vendredi que le Sud avait fait voler des drones transportant des tracts de propagande au-dessus de la capitale du Nord à trois reprises ce mois-ci, dont deux vols en début de semaine. Alors que la Corée du Nord a répondu aux précédentes campagnes de propagande en envoyant des ballons remplis de détritus et d’excréments vers le sud, les derniers incidents justifient une réponse militaire, a rapporté KCNA.

« L’état-major général du [Korean People’s Army] a émis un ordre d’opération préliminaire le 12 octobre aux unités d’artillerie combinées le long de la frontière… pour qu’elles soient pleinement prêtes à ouvrir le feu », » a écrit l’agence, citant le ministère nord-coréen de la Défense.

La commande passée « Huit brigades d’artillerie entièrement armées, avec un effectif de guerre complet, prêtes à ouvrir le feu », ajoute le rapport.















La Corée du Nord aurait plus de 10 000 pièces d’artillerie retranchées le long de sa frontière sud, dont 6 000 à proximité des principaux centres de population sud-coréens, selon un rapport de 2020 de la RAND Corporation, un groupe de réflexion financé par l’armée américaine. Si une guerre éclatait entre les deux Corées, plus de 205 000 personnes pourraient être tuées à Séoul, Incheon, Gimpo et dans d’autres villes sud-coréennes en une heure, estime le rapport RAND.

Dans un communiqué publié dimanche par KCNA, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, a prévenu que Pyongyang considérait le Sud comme une menace. « diffusion de tracts » comme « une grave provocation politique et une atteinte à la souveraineté ».

« Au moment où un drone de [South Korea] est découvert dans le ciel au-dessus de notre capitale, ce qui entraînera certainement un horrible désastre. Kim a déclaré.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, a initialement nié avoir envoyé des drones dans l’espace aérien nord-coréen. Cependant, les chefs d’état-major interarmées du pays ont alors déclaré qu’ils « Je ne peux pas confirmer si les allégations nord-coréennes sont vraies ou non. »

Le crachat de drone est survenu moins d’un mois après que la Corée du Nord a annoncé qu’elle avait testé une nouvelle variante de son missile balistique Hwasong-11 armé d’un « super grand » Ogive conventionnelle de 4,5 tonnes. Cette annonce intervient quelques semaines après la fin des exercices militaires à grande échelle par les États-Unis et la Corée du Sud dans la région. Alors que Washington et Séoul ont décrit les exercices comme étant de nature défensive, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères les a qualifiés de « défensifs ». « exercices de guerre provocateurs en vue d’une agression ».