La Corée du Nord affirme que les récents essais étaient des exercices “nucléaires tactiques”, supervisés par Kim

Les récents essais de missiles de la Corée du Nord impliquaient des exercices “nucléaires tactiques” pour simuler un impact sur le Sud, et ont été supervisés par le dirigeant Kim Jong Un en réponse aux exercices militaires conjoints dirigés par les États-Unis dans la région, ont annoncé lundi les médias d’État.

Kim a fait de l’acquisition d’armes nucléaires tactiques – des armes plus petites et plus légères conçues pour être utilisées sur le champ de bataille – une priorité absolue lors d’un congrès clé du parti en janvier 2021, et cette année s’est engagé à développer les forces nucléaires nord-coréennes à la vitesse la plus rapide possible.

Le pays a révisé ses lois nucléaires le mois dernier pour permettre des frappes préventives, Kim déclarant la Corée du Nord une puissance nucléaire “irréversible” – mettant ainsi fin à la possibilité de négociations sur son arsenal.

Depuis lors, Séoul, Tokyo et Washington ont intensifié les exercices militaires combinés, y compris le déploiement d’un porte-avions américain à propulsion nucléaire dans la région à deux reprises, exaspérant Pyongyang, qui considère ces exercices comme des répétitions d’invasion.

En réponse, la Corée du Nord “a décidé d’organiser des exercices militaires sous la simulation d’une guerre réelle” qui a frappé les ports, les aéroports et les installations de commandement militaire de la Corée du Sud, a déclaré KCNA.

Les unités de l’armée nord-coréenne impliquées dans “l’opération des armes nucléaires tactiques ont organisé des exercices militaires du 25 septembre au 9 octobre afin de vérifier et d’évaluer la capacité de dissuasion de la guerre et de contre-attaque nucléaire”, indique le rapport.

Kim “a guidé les exercices militaires sur place”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait rejeté l’idée de reprendre les pourparlers, affirmant que la Corée du Nord “ne ressentait aucune nécessité de le faire”.

Le rapport indique également que le lancement du missile nord-coréen du 4 octobre, qui a survolé le Japon et provoqué de rares avertissements d’évacuation, impliquait un “missile balistique sol-sol à portée intermédiaire d’un nouveau type”.

Ce test visait à “envoyer un avertissement plus puissant et plus clair aux ennemis”.

Dynamique dangereuse

L’affirmation de la Corée du Nord que ses lancements de missiles sont une “réponse” aux exercices américano-sud-coréens fait partie d’une “dynamique en spirale familière” sur la péninsule coréenne, a déclaré l’analyste de sécurité basé aux États-Unis, Ankit Panda.

Il a dit:

Je crains que ce ne soit le début d’une dynamique dangereuse dans la péninsule coréenne, où nous avons deux États dans une rivalité amère et chacun est fortement incité à tirer le premier en cas de crise grave.

“Nous n’avons pas non plus de réelles mesures de retenue négociées ou de hotlines pour gérer les crises”, a-t-il ajouté.

“Les Nord-Coréens n’ont pas encore défini exactement ce qu’ils considèrent comme une arme nucléaire tactique ou une mission… mais nous commençons à voir une image qui suggère que toute arme nucléaire qu’ils chercheraient à utiliser au début d’un conflit peut être définie comme une capacité “tactique””, a-t-il déclaré à l’AFP.

La Corée du Nord a également publié plusieurs photographies des récents lancements, tests et exercices de missiles montrant Kim Jong Un les supervisant tous, donnant des ordres et posant avec des soldats souriants.

Il est significatif que la Corée du Nord ne considère pas les lancements récents comme des tests des missiles eux-mêmes, mais des unités qui les lancent, ont déclaré des analystes.

“Cela suggère que ces systèmes sont déployés”, a écrit Jeffrey Lewis du Middlebury Institute of International Studies sur Twitter.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un surveillant le lancement d’un missile nord-coréen dans un lieu tenu secret. AFP STR / KCNA VIA KNS / AFP

« Présage nucléaire »

En plus de la série d’exercices “nucléaires tactiques”, la Corée du Nord a déclaré qu’elle avait mené “un exercice d’attaque aérienne combinée à grande échelle”, également supervisé par Kim.

KCNA a déclaré que cela impliquait “plus de 150 avions de combat”, mais les analystes ont rejeté cela comme de la propagande nationale, et Séoul a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait détecté que 12 avions de combat nord-coréens volant en formation.

La volée de déclarations de KCNA sur ses récents tests – qui sont inhabituels, car les médias d’État ne commentent plus régulièrement les lancements – indique que Pyongyang est préoccupé par les récents exercices conjoints dirigés par les États-Unis, ont déclaré des analystes.

“Pour renforcer sa dissuasion autoproclamée, il rend explicite la menace nucléaire derrière ses récents lancements de missiles”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

“Le rapport de KCNA pourrait également être le signe avant-coureur d’un prochain essai nucléaire pour le type d’ogive tactique qui armerait les unités que Kim a visitées sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Les responsables de Washington et de Séoul avertissent depuis des mois que la Corée du Nord a achevé les préparatifs d’un autre essai nucléaire – qui serait le septième du pays et le premier depuis 2017.

“Les craintes d’une guerre nucléaire en Ukraine ne concernent plus personne d’autre”, a déclaré à l’AFP Lim Eul-chul, professeur à l’université de Kyungnam.

“Nous devons prendre plus au sérieux le fait que la possibilité d’une guerre nucléaire sur la péninsule coréenne a augmenté.”