La Corée du Nord affirme que les “plans de guerre nucléaire” des États-Unis sont en “phase finale”

Pyongyang a fustigé Washington et Séoul pour “mouvements militaires imprudents” au cours de leur dernière série de jeux de guerre

La Corée du Nord a condamné les États-Unis et la Corée du Sud après que les deux alliés ont lancé un énorme exercice militaire conjoint, suggérant que les exercices aériens sont la préparation d’une frappe nucléaire sur la RPDC tout en promettant de prendre “toutes les mesures nécessaires” pour se défendre.

Dans un communiqué publié lundi par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), un porte-parole anonyme du ministère des Affaires étrangères a appelé les exercices “un exercice de guerre de type agression dont le but fondamental est de toucher des cibles stratégiques de la République populaire démocratique de Corée”, dire qu’ils risquent “une confrontation sérieuse avec de grandes puissances.”

« Nulle part dans le monde, nous ne pouvons trouver un exercice militaire à caractère agressif comme l’exercice militaire conjoint organisé par les États-Unis et ses partisans en termes de durée, d’échelle, de contenu et de densité », dit le fonctionnaire.

Après une série d’exercices conjoints organisés en avril, août, septembre et plus tôt en octobre – certains incluant le Japon – le porte-parole a affirmé que les exercices aériens de lundi étaient le “le plus grand de tous les temps” dans l’histoire, et a montré que « Le scénario de guerre nucléaire des États-Unis contre la République populaire démocratique de Corée est entré dans la phase finale.

Surnommé “Vigilant Storm”, l’exercice américano-sud-coréen devrait se poursuivre jusqu’à vendredi et verra les deux pays déployer des centaines d’avions de guerre, Séoul espérant que l’exercice renforcera sa « capacités opérationnelles et tactiques » pour “Dissuader et répondre aux provocations nord-coréennes.” L’avion effectuera quelque 1 600 sorties d’entraînement, “le plus grand nombre jamais enregistré pour cet événement annuel”, selon l’US Air Force, qui a déclaré que les vols aideront les pilotes « affiner leurs capacités en temps de guerre.

Le porte-parole nord-coréen a déclaré que les exercices faisaient partie d’un complot visant à “nous provoquer militairement pour induire des contre-mesures et déplacer la responsabilité”, niant que les manœuvres militaires sont “défensive,” tel que maintenu par les États-Unis et le Sud.

“Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la souveraineté du pays, la sécurité de notre peuple et notre intégrité territoriale contre les menaces militaires extérieures”, a-t-il ajouté. a déclaré le responsable, ajoutant que Washington “payer un prix égal s’il tente d’utiliser la force contre la République populaire démocratique de Corée”.

Les jeux de guerre surviennent au milieu d’un pic d’hostilités dans la péninsule coréenne – que le responsable nord-coréen a jugé “le point le plus chaud du monde avec le plus haut niveau de tension militaire.” Après des années de calme relatif à la suite de plusieurs cycles de diplomatie sous le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Moon Jae-in, Pyongyang a effectué un nombre record d’essais de missiles en 2022. Sous une nouvelle direction, Washington et Séoul ont largement répondu par des démonstrations de force. , reprenant et élargissant leurs exercices militaires réguliers, que la RPDC a condamnés à plusieurs reprises comme des répétitions pour une invasion.

À au moins deux reprises en octobre, Pyongyang a réagi aux exercices sud-coréens en tirant un barrage d’obus d’artillerie en direction d’une zone tampon maritime séparant les deux parties, la qualifiant de “grave avertissement” à Séoul. Le Nord et le Sud ont également échangé des coups de semonce à la suite d’un incident le long de leur frontière maritime contestée la semaine dernière, le dernier appel rapproché entre les deux rivaux.

Les responsables américains et sud-coréens craignent de plus en plus que le Nord ne procède à son premier essai nucléaire depuis 2017, après que les forces nucléaires de Pyongyang ont récemment affirmé avoir réussi à simuler le chargement d’ogives tactiques dans un silo caché. Ces dernières semaines, la Corée du Nord a également effectué une série d’essais d’armes qui impliquaient des lancements de missiles balistiques, attisant davantage les craintes d’un essai nucléaire à venir. La RPDC insiste sur le fait que son arsenal nucléaire est uniquement à des fins défensives, bien qu’elle ait juré de lancer ses armes “automatiquement et immédiatement” si jamais ils sont menacés d’attaque.