La Corée du Nord affirme que les essais de missiles sont une pratique pour les “frappes nucléaires tactiques”

Séoul, Corée du Sud

CNN

—



Les médias d’État nord-coréens ont rompu leur silence sur la récente série d’essais de missiles du pays, affirmant qu’ils faisaient partie d’une série de procédures simulées destinées à démontrer sa volonté de tirer des ogives nucléaires tactiques sur des cibles potentielles en Corée du Sud.

Le régime de Kim a testé sept fois des missiles balistiques depuis le 25 septembre, le dernier des 25 événements de lancement de missiles balistiques et de croisière cette année, selon un décompte de CNN, faisant monter les tensions à leur plus haut niveau depuis 2017.

Citant le dirigeant Kim Jong Un, qui a supervisé les exercices, l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), gérée par l’État, a déclaré que les tests, qui ont coïncidé avec des exercices militaires à proximité entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, ont montré que Pyongyang était prêt à répondre à la crise régionale. tensions avec en impliquant ses «énormes forces armées».

KCNA a déclaré que la série de sept exercices des “unités d’opérations nucléaires tactiques” de la Corée du Nord a montré que ses “forces de combat nucléaire” sont “tout à fait prêtes à frapper et à anéantir les objets fixés aux endroits prévus dans le temps imparti”.

Jeffrey Lewis, directeur du programme de non-prolifération en Asie de l’Est et professeur au Middlebury Institute of International Studies, a déclaré que les annonces de la Corée du Nord lundi indiquaient des progrès potentiels dans son programme de missiles.

“Ce que je trouve remarquable, c’est que ces lancements ne sont pas conçus comme des tests des missiles eux-mêmes, mais plutôt des unités qui les lancent. Cela suggère que ces systèmes sont déployés », a déclaré Lewis sur Twitter.

KCNA a déclaré le 25 septembre que des travailleurs nord-coréens avaient participé à des exercices dans un silo sous un réservoir pour s’entraîner à ce qu’ils décrivaient comme le chargement d’ogives nucléaires tactiques pour vérifier le transport rapide et sûr des armes nucléaires.

Trois jours plus tard, ils ont simulé le chargement d’une ogive nucléaire tactique sur un missile qui, en cas de guerre, serait utilisé pour “neutraliser les aéroports dans les zones d’opérations de la Corée du Sud”.

Le 6 octobre, la Corée du Nord a pratiqué des procédures susceptibles de déclencher une frappe nucléaire tactique sur “les principales installations de commandement militaire de l’ennemi” et, dimanche, sur les ports ennemis, ont indiqué les médias officiels de Pyongyang.

Parmi les principales installations militaires en Corée du Sud se trouve le Camp Humphreys de l’armée américaine, la plus grande installation militaire américaine en dehors des États-Unis avec une population de plus de 36 000 militaires américains, travailleurs civils, entrepreneurs et membres de la famille.

Les experts disent que la Corée du Nord a probablement fabriqué des ogives nucléaires – « 20 à 30 ogives pour la livraison principalement par des missiles balistiques à moyenne portée », ont écrit Hans Kristensen et Matt Korda du Nuclear Information Project avec la Fédération des scientifiques américains, en septembre.

Mais sa capacité à les faire exploser avec précision sur le champ de bataille n’a pas été prouvée.

Les analystes ont noté qu’avec les rapports de lundi, la Corée du Nord a rompu six mois de silence sur son programme de tests. Avant cela, une annonce et des images des tests étaient généralement mises à disposition le lendemain.

Leif-Eric Easley, professeur agrégé d’études internationales à l’Université Ewha Womans de Séoul, a déclaré que Pyongyang avait “de multiples motivations” pour faire une annonce lundi.

En plus de fournir un “titre patriotique” pour la consommation nationale à l’occasion du 77e anniversaire de son parti au pouvoir, “il rend explicite la menace nucléaire derrière ses récents lancements de missiles”, a déclaré Easley.

“Le rapport de KCNA pourrait également être le signe avant-coureur d’un prochain essai nucléaire pour le type d’ogive tactique qui armerait les unités que Kim a visitées sur le terrain”, a-t-il déclaré.

Les responsables sud-coréens et américains avertissent depuis mai que la Corée du Nord pourrait se préparer à son premier essai nucléaire depuis 2017, des images satellite montrant une activité sur son site d’essai nucléaire souterrain.

Le rapport de KCNA indique que les récents exercices, du 25 septembre au 9 octobre, ont été conçus pour envoyer un “avertissement de réaction militaire fort aux ennemis” et pour vérifier et améliorer les capacités de combat du pays.

Dans le rapport, Kim a appelé la Corée du Sud et les États-Unis “les ennemis” et a déclaré que la Corée du Nord n’avait pas besoin de tenir des pourparlers avec eux.

Kim a en outre souligné que Pyongyang surveillera attentivement les mouvements militaires de ses ennemis et « prendra fermement toutes les contre-mesures militaires » si nécessaire, a déclaré KCNA.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont tous été actifs avec des exercices militaires lors de la récente vague d’exercices du Nord.

Un groupe de frappe de porte-avions de l’US Navy a participé à plusieurs jours d’exercices bilatéraux et trilatéraux avec des unités sud-coréennes et japonaises qui se sont terminés samedi, selon un communiqué de la Task Force 70 de l’US Navy.

“Notre engagement envers la sécurité régionale et la défense de nos alliés et partenaires est démontré par notre flexibilité et notre adaptabilité pour déplacer ce groupe de frappe là où il est nécessaire”, a déclaré le contre-amiral Michael Donnelly, commandant de la Force opérationnelle 70/Carrier Strike Group 5. .

Dimanche, le Conseil de sécurité nationale de la Corée du Sud a “fermement condamné” les récents lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord, et il a déclaré que l’armée sud-coréenne renforcerait encore sa posture de défense et de dissuasion combinées par des exercices militaires conjoints avec les États-Unis et une coopération trilatérale en matière de sécurité impliquant le Japon.

L’état-major interarmées du Japon a déclaré que l’environnement de sécurité autour du Japon devenait “de plus en plus sévère” et que les exercices avec la marine américaine renforçaient la capacité de l’alliance à répondre aux menaces.