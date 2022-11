La Corée du Nord affirme que les essais de missiles étaient des pratiques visant à frapper “sans pitié” des cibles clés sud-coréennes et américaines

Les responsables militaires nord-coréens ont confirmé lundi que leurs récents essais de missiles étaient destinés à frapper “sans pitié” des cibles sud-coréennes et américaines, alors que le pays d’Asie de l’Est signale son intention d’attaquer des bases militaires et des systèmes de commandement des opérations.

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a aggravé les tensions géopolitiques en lançant des dizaines de missiles vers la mer la semaine dernière au mépris des récents exercices de l’armée de l’air américano-sud-coréenne. Les essais de missiles de la RPDC ont déclenché des évacuations dans certaines régions japonaises et sud-coréennes.

“Les récentes opérations militaires correspondantes de l’Armée populaire coréenne sont une réponse claire de (la Corée du Nord) que plus les mouvements militaires provocateurs des ennemis se poursuivent avec persistance, plus le KPA les contrera de manière approfondie et impitoyable”, a déclaré l’état-major de la Corée du Nord. a déclaré l’armée dans un communiqué diffusé par les médias d’État.

Les responsables militaires de l’Armée populaire coréenne (APK) ont confirmé que l’un des missiles testés avait une ogive fonctionnelle spéciale chargée de “paralyser le système de commandement des opérations de l’ennemi”.

L’annonce militaire reflète la détermination de Kim Jong Un à ne pas reculer face aux forces américaines et sud-coréennes. Les deux pays ont publié jeudi une déclaration conjointe, avertissant que toute attaque nucléaire mettrait potentiellement fin au règne de Kim.

“Toute attaque nucléaire contre les Etats-Unis ou leurs alliés et partenaires, y compris l’utilisation d’armes nucléaires non stratégiques, est inacceptable et entraînera la fin du régime de Kim”, a déclaré le ministre sud-coréen de la Défense, Jong-Sup Lee.

L’armée nord-coréenne n’a mentionné aucune intention de frapper le continent américain lundi. Selon des experts, presque tous les missiles nord-coréens tirés la semaine dernière étaient probablement des armes à courte portée et à capacité nucléaire, plaçant les bases militaires américaines en Corée du Sud à portée de frappe.

“L’état-major général de la KPA précise une fois de plus qu’il continuera à correspondre à tous les exercices de guerre anti-(Corée du Nord) de l’ennemi avec des mesures militaires pratiques soutenues, résolues et écrasantes”, indique un communiqué.

Les exercices militaires ont augmenté depuis que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a pris ses fonctions en mai. Le dirigeant conservateur s’est engagé à adopter une position plus ferme face aux provocations nord-coréennes.

