La Corée du Nord affirme que les derniers lancements ont testé le premier satellite espion

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré lundi qu’elle avait tiré un satellite de test lors d’un important test de phase finale pour le développement de son premier satellite espion, une capacité militaire clé convoitée par son dirigeant Kim Jong Un avec d’autres technologies de pointe. systèmes d’armes.

L’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord a également publié des photos en noir et blanc à basse résolution montrant une vue spatiale de la capitale sud-coréenne et d’Incheon, une ville juste à l’ouest de Séoul, dans une tentative apparente de montrer que le Nord pousse à acquérir un outil de surveillance pour surveiller son rival.

La fusée transportant le satellite de test a été lancée dimanche pour évaluer les systèmes de photographie et de transmission de données du satellite, a indiqué KCNA.

L’Administration nationale du développement aérospatial du pays a qualifié les résultats des tests de “succès important qui a traversé le processus de passerelle final du lancement du satellite de reconnaissance”. Il a déclaré qu’il achèverait les préparatifs de son premier satellite de reconnaissance militaire d’ici avril de l’année prochaine, selon KCNA.

“D’après les images publiées, la résolution ne semble pas si impressionnante pour la reconnaissance militaire”, a déclaré Soo Kim, analyste de la sécurité à la RAND Corporation, basée en Californie. “Je noterais, cependant, qu’il s’agit probablement d’un développement en cours, de sorte que nous pourrions voir davantage d’améliorations des capacités de reconnaissance militaire de la Corée du Nord au fil du temps.”

La Corée du Sud, le Japon et les autorités américaines ont déclaré dimanche avoir détecté deux lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord depuis sa région nord-ouest de Tongchang-ri, où se trouve la rampe de lancement de satellites du Nord. Ils ont déclaré que les deux missiles ont parcouru environ 500 kilomètres (310 miles) à une altitude maximale de 550 kilomètres (340 miles) avant d’atterrir dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon.

Cela signifie que la Corée du Nord a probablement tiré deux missiles avec différents types de caméras – l’un pour l’imagerie et la vidéo en noir et blanc et l’autre pour la couleur, étant donné que les médias d’État du Nord ont déclaré que le test de dimanche impliquait les deux types de caméras, a déclaré Lee Choon Geun, chercheur honoraire au Science and Technology Policy Institute de Corée du Sud.

Une analyse d’une photo du lancement a également montré que les missiles étaient probablement un nouveau type d’arme à combustible liquide pouvant être utilisé à des fins militaires ainsi que pour envoyer un satellite en orbite, a déclaré Lee.

Geon Ha Gyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, a déclaré lundi aux journalistes que les évaluations sud-coréennes et américaines selon lesquelles la Corée du Nord avait tiré les deux missiles balistiques à moyenne portée restaient inchangées. Il a déclaré que les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines analysaient de plus amples détails sur les lancements, mais ont refusé de donner plus de détails.

Un satellite espion figurait sur une liste de souhaits d’actifs militaires sophistiqués annoncés par Kim lors d’une réunion du parti au pouvoir au début de l’année dernière, ainsi que des missiles à ogives multiples, des missiles à longue portée à combustible solide, des missiles nucléaires lancés sous l’eau et des sous-marins à propulsion nucléaire. Kim a appelé à de tels systèmes d’armes modernes et à un arsenal nucléaire élargi pour faire pression sur les États-Unis pour qu’ils abandonnent leurs politiques hostiles contre la Corée du Nord, une référence apparente aux sanctions dirigées par les États-Unis et aux exercices militaires américano-sud-coréens que la Corée du Nord considère comme une invasion. répétition.

La Corée du Nord a depuis pris des mesures pour développer de tels systèmes d’armes. En février et mars, la Corée du Nord a déclaré avoir effectué des tests pour vérifier une caméra et des systèmes de transmission de données à utiliser sur un satellite espion. En novembre, il a testé son missile balistique intercontinental de développement Hwasong-17 à plus longue portée, une arme censée être conçue pour transporter plusieurs ogives. La semaine dernière, la Corée du Nord a déclaré avoir réalisé un “moteur à combustible solide à forte poussée” à utiliser pour une nouvelle arme stratégique, une référence apparente à un ICBM à combustible solide.

Ankit Panda, un expert du Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que la Corée du Nord effectuera probablement un lancement orbital approprié pour un satellite de reconnaissance, probablement vers le 15 avril, jour de l’anniversaire du défunt grand-père de Kim et fondateur de l’État, Kim Il Sung. Cette journée est l’un des anniversaires d’État les plus importants en Corée du Nord.

La Corée du Nord a déjà mis en orbite ce qu’elle appelle des satellites d’observation de la Terre en 2012 et 2016. De nombreux experts étrangers affirment que les deux satellites ont été chargés d’espionner ses rivaux, bien qu’il n’y ait aucune preuve que l’un ou l’autre des satellites ait jamais relayé des images vers la Corée du Nord.

Selon les médias d’État nord-coréens, l’une des caméras testées dimanche a une résolution de 20 mètres (65 pieds), ce qui, selon Lee, l’expert, ne peut reconnaître que des cibles relativement importantes telles que des navires de guerre naviguant sur l’océan et des installations militaires dans le Sud. Corée.

Lee a déclaré que la Corée du Nord pourrait être en mesure d’obtenir secrètement une caméra plus avancée qui lui permettrait de surveiller les chars et le déploiement d’actifs stratégiques américains en Corée du Sud. Il a déclaré qu’une telle caméra renforcerait considérablement la capacité de surveillance de la Corée du Nord.

Plus tôt cette année, la Corée du Nord a testé un nombre record de missiles, dont beaucoup sont des missiles à capacité nucléaire avec des portées variables pour atteindre le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon. Il a également légiféré une loi autorisant l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans un large éventail de scénarios, provoquant des inquiétudes en matière de sécurité en Corée du Sud et ailleurs.

La Corée du Nord a cependant évité de nouvelles sanctions de l’ONU pour ces mesures, car les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie et la Chine, ne soutiendront pas les tentatives américaines de les imposer.

“Ayant codifié la loi nucléaire de son pays plus tôt cette année, testé des missiles de différentes capacités et indiqué très clairement qu’il n’avait aucun intérêt pour la diplomatie avec les États-Unis et la Corée du Sud, Kim a essentiellement ouvert la voie à la nucléarisation”, a déclaré Soo Kim, l’analyste. , m’a dit. “Il a donné l’impression que la seule issue possible à ce bourbier est que la communauté internationale renonce aux conditions énoncées par le régime.”

Elle a déclaré qu’une poignée d’autres préoccupations géopolitiques hautement prioritaires impliquant la Chine et la Russie “ont permis à Kim de gagner du temps et la grâce de la communauté internationale pour faire avancer son plan”.

Hyung-jin Kim, Associated Press