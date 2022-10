La Corée du Nord affirme que le retour du transporteur américain aggrave les tensions

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a averti samedi que le redéploiement américain d’un porte-avions près de la péninsule coréenne provoque une “éclaboussure négative considérable” dans la sécurité régionale, alors qu’elle défendait ses récents essais de missiles comme une “réaction juste” à des exercices militaires intimidants entre ses rivaux.

La déclaration du ministère nord-coréen de la Défense est intervenue un jour après que le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan a commencé une nouvelle série d’exercices navals avec des navires de guerre sud-coréens au large de la côte est de la péninsule. Le Reagan et son groupement tactique sont retournés dans la région après que la Corée du Nord a tiré un puissant missile sur le Japon plus tôt cette semaine pour protester contre l’entraînement précédent du groupe aéronaval avec la Corée du Sud.

Le redéploiement de Reagan est “un événement d’éclaboussures négatives considérables sur la situation régionale”, a déclaré un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen de la Défense dans des propos relayés par les médias d’État. “Les forces armées de (Corée du Nord) s’approchent sérieusement de l’évolution extrêmement inquiétante de la situation actuelle.”

Il a également qualifié le retour de Reagan de “sorte de bluff militaire” pour lancer un avertissement sur la “réaction juste” de la Corée du Nord aux “exercices militaires conjoints extrêmement provocateurs et menaçants des États-Unis et de la Corée du Sud”.

La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une répétition d’invasion et est particulièrement sensible si de tels exercices impliquent des actifs stratégiques américains comme un porte-avions. La Corée du Nord a fait valoir qu’elle avait été forcée de poursuivre un programme d’armes nucléaires pour faire face aux menaces nucléaires américaines. Les responsables américains et sud-coréens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer le Nord.

Au cours des deux dernières semaines, la Corée du Nord a tiré 10 missiles balistiques dans la mer lors de cinq lancements, ajoutant à son rythme record d’essais d’armes cette année. Les récents essais d’armes incluent un missile à capacité nucléaire qui a survolé le Japon pour la première fois en cinq ans et a démontré une portée pour frapper le territoire pacifique américain de Guam et au-delà.

Plus tôt cette année, la Corée du Nord a testé d’autres missiles balistiques à capacité nucléaire qui placent le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon à portée de frappe.

La frénésie d’essais de la Corée du Nord indique que son dirigeant, Kim Jong Un, n’a pas l’intention de reprendre la diplomatie avec les États-Unis et veut se concentrer sur l’expansion de son arsenal d’armes. Mais certains experts disent que Kim viserait éventuellement à utiliser son programme nucléaire avancé pour arracher de plus grandes concessions extérieures, telles que la reconnaissance de la Corée du Nord en tant qu’État nucléaire légitime, ce qui, selon Kim, est essentiel pour obtenir la levée des sanctions paralysantes de l’ONU contre son pays.

Le dernier entraînement du groupe aéronaval Reagan avec la marine sud-coréenne se terminera samedi.

Des responsables sud-coréens ont récemment déclaré que la Corée du Nord était également prête à tester un nouveau missile balistique intercontinental à carburant liquide et un missile balistique lancé par sous-marin tout en restant prête à effectuer son premier essai nucléaire souterrain depuis 2017.

Hyung-jin Kim, Associated Press