La Corée du Nord affirme que le récent test ICBM a établi un nouveau record — RT World News

Le dirigeant Kim Jong-un a déclaré que le lancement d’un missile Hwasongpho-19 était destiné à envoyer un signal aux adversaires.

Le lancement jeudi par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasongpho-19 a envoyé un signal à tous les agresseurs potentiels, a affirmé le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il a ajouté que le test réussi confirmait une fois de plus les progrès de son pays dans la technologie des missiles.

Vendredi, l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) a rapporté que le projectile lancé par l’armée nord-coréenne avait atteint une altitude de près de 7 700 km (4 785 miles) et parcouru une distance de plus de 1 000 km, atterrissant dans une zone désignée en Corée du Nord. la mer du Japon (connue sous le nom de mer de l’Est en Corée).

Selon l’agence, le test ICBM « a mis à jour les récents enregistrements de la capacité de missiles stratégiques de la RPDC » et ne représentait aucune menace pour la sécurité des pays voisins.

Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée cité « toujours aggravant » les menaces des adversaires comme nécessitant le développement continu de « forces d’attaque stratégiques modernes ».

Il a poursuivi en déclarant que le « Les tirs d’essai sont une action militaire appropriée qui répond pleinement à l’objectif d’informer les rivaux qui ont intentionnellement aggravé la situation régionale et ont récemment constitué une menace pour la sécurité de notre République. »

Kim a accusé ces pays, sans en préciser aucun en particulier, de resserrer leurs « leur alliance nucléaire », ainsi que de s’engager dans « diverses manœuvres militaires aventureuses ».

Selon le rapport, le lancement de jeudi représentait un « une étape historique dans la perpétuation de la supériorité absolue des forces armées stratégiques de la RPDC. » La KCNA a ajouté que la dernière démonstration de force visait à « grève terroriste » en adversaires et les décourager d’entrer en guerre avec la Corée du Nord.















Le média a déclaré que Kim avait personnellement donné l’ordre du lancement et observé le test.

Lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, le secrétaire en chef du cabinet japonais, Yoshimasa Hayashi, a estimé que « En fonction du poids de l’ogive, le [North Korean missile’s] la portée pourrait dépasser 15 000 km », ce qui signifie qu’il pourrait atteindre le continent américain.

Le commandement américain pour l’Indo-Pacifique a condamné le test, exhortant la Corée du Nord à « de s’abstenir de nouveaux actes illégaux et déstabilisateurs. »

Alors que la RPDC procède régulièrement à des tests de missiles, les lancements d’ICBM sont relativement rares, le précédent ayant eu lieu en décembre dernier.

La Corée du Nord a dénoncé à plusieurs reprises les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud, les décrivant comme une préparation à une éventuelle agression. Les relations entre Séoul et Pyongyang se sont encore détériorées ces derniers mois en raison d’accusations de détritus et de tracts de propagande lâchés par des drones et des montgolfières.