La Corée du Nord affirme que le lancement d’un satellite vise à surveiller les « actes militaires dangereux des États-Unis »

La Corée du Nord a confirmé qu’elle lancerait un satellite entre le 31 mai et le 11 juin.

Le but du lancement était de surveiller les mouvements militaires américains et alliés.

La Corée du Sud et le Japon ont tous deux condamné le lancement.

La Corée du Nord a annoncé mardi qu’elle lancerait un satellite espion en juin, affirmant qu’il était nécessaire de surveiller les mouvements militaires « dangereux » des Etats-Unis et de leurs alliés.

Critiquant les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens, y compris les exercices de tir réel à grande échelle en cours, un haut responsable militaire nord-coréen a confirmé que le « satellite de reconnaissance militaire n° 1 » serait lancé en juin.

L’annonce est intervenue un jour après que le Japon a déclaré avoir été informé par la Corée du Nord qu’un lancement de satellite pourrait avoir lieu de manière imminente, Tokyo avertissant qu’il violerait probablement les sanctions des Nations Unies.

La technologie de lancement de satellites chevauche considérablement celle utilisée dans les missiles balistiques, que Pyongyang est explicitement interdit d’utiliser en vertu des sanctions de l’ONU.

L’Agence centrale de presse coréenne officielle a cité Ri Pyong Chol, vice-président de la commission militaire centrale du parti au pouvoir, affirmant que le satellite était « indispensable pour suivre, surveiller… et faire face à l’avance en temps réel aux actes militaires dangereux des États-Unis. et ses forces vassales ».

Citant des actes « imprudents » de Washington et de Séoul, Ri a déclaré que la Corée du Nord ressentait « le besoin d’étendre les moyens de reconnaissance et d’information et d’améliorer diverses armes défensives et offensives ».

Le responsable a également accusé les États-Unis de mener « des activités d’espionnage aérien hostiles sur la péninsule coréenne et dans ses environs », selon la dépêche de KCNA.

Les gens regardent une émission télévisée sur le lancement d’un missile nord-coréen à la gare de Séoul. Getty Images PHOTO : Chung Sung-Jun, Getty Images

Pyongyang, qui ne prévient généralement pas à l’avance les lancements de missiles, est connu pour informer les organismes internationaux de plans de lancement de satellites prétendument pacifiques.

Il a annoncé lundi au Japon qu’il lancerait une fusée entre le 31 mai et le 11 juin.

« Même s’il est décrit comme un satellite, un lancement utilisant la technologie des missiles balistiques serait une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies » et menacerait la sécurité des personnes, a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

En 2012 et 2016, Pyongyang a testé des missiles balistiques qu’elle a appelés lancements de satellites. Les deux ont survolé la région d’Okinawa, au sud du Japon.

Yang Moo-jin, président de l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré à l’AFP :

La Corée du Nord donne une justification et une légitimité au lancement prochain d’un satellite de reconnaissance militaire, en blâmant les exercices conjoints en cours entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Il a déclaré que bien que les satellites et les missiles balistiques diffèrent dans leurs missions, la technologie était effectivement identique.

« Si la Corée du Nord lance un satellite, ce sera une violation des résolutions de sécurité de l’ONU, car elle interdit tous les lancements utilisant la technologie des missiles balistiques. »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté ce mois-ci le premier satellite d’espionnage militaire du pays alors qu’il se préparait à être lancé, et a donné le feu vert à son « futur plan d’action ».

En 2021, Kim avait identifié le développement de tels satellites comme un projet de défense clé pour l’armée nord-coréenne.

Le ministère japonais de la Défense a émis l’ordre d’abattre tout missile balistique confirmé comme étant sur le point de tomber sur son territoire.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a condamné le plan de lancement, affirmant que « le soi-disant » lancement de satellite « est une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant tous les lancements utilisant la technologie des missiles balistiques ».

La Corée du Sud et le Japon s’efforcent de réparer des liens de longue date, notamment par une plus grande coopération sur les menaces militaires de la Corée du Nord.