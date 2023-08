La Corée du Nord affirme que le lancement d’un satellite espion a échoué et promet de réessayer

Le lancement a déclenché des alertes d’urgence et des avertissements d’évacuation dans la préfecture d’Okinawa, la plus méridionale du Japon, bien qu’ils aient été levés par la suite.

La première tentative de lancement d’un satellite par la Corée du Nord, le 31 mai, a échoué lorsque de « graves » défauts ont provoqué un dysfonctionnement du deuxième étage du nouveau type de fusée. Il a perdu sa poussée en vol en raison d’une panne moteur et est tombé dans la mer entre la Corée du Sud et la Chine, atterrissant à la frontière maritime entre leurs zones économiques exclusives. Certains débris du lancement du satellite ont été récupérés par l’armée sud-coréenne, qui a déclaré que le satellite n’était pas suffisamment avancé pour effectuer une reconnaissance spatiale.

Tokyo a déclaré jeudi que des parties de la fusée nord-coréenne semblaient être tombées dans la mer située entre le Japon et la péninsule coréenne, la mer de Chine orientale et l’océan Pacifique, en dehors des zones maritimes annoncées plus tôt par Pyongyang.

Les missiles propulsés par des combustibles solides sont plus faciles à utiliser que les missiles à propulsion liquide et plus rapides à déployer car ils peuvent être mis en place et lancés immédiatement, sans le type de préparation requis pour les missiles à propulsion liquide. Cela les rend plus difficiles à détecter à l’avance.