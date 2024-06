La Corée du Nord affirme que le barrage de 18 missiles était un avertissement au régime des « gangsters » du Sud

La Corée du Nord a déclaré vendredi avoir tiré 18 missiles balistiques à courte portée lors d’un exercice pour démontrer sa volonté de lancer une frappe préventive contre le « régime des gangsters » sud-coréen si nécessaire pour contrer une attaque.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a dirigé jeudi l’exercice de tir de lance-roquettes multiples « super-larges » de 600 mm, a rapporté l’agence de presse officielle KCNA.

La Corée du Sud a déclaré avoir détecté au moins 10 missiles balistiques à courte portée tirés par la Corée du Nord au large de sa côte est, les qualifiant d’exposition possible pour les acheteurs potentiels d’armes, dont la Russie.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un supervise des exercices de tir dans un lieu tenu secret en Corée du Nord, sur une photo non datée publiée vendredi. PA

Ce lancement, qui fait suite au tir de missiles balistiques tactiques et à l’échec du lancement d’un satellite ce mois-ci, constitue un acte évident de provocation qui menace la paix dans la péninsule coréenne, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère de l’Unification de Séoul, Kim In-ae, lors d’un point de presse.

Les troupes d’artillerie ont réussi à atteindre la cible d’une île située à environ 230 milles de distance alors que Kim Jong Un supervisait la démonstration sur le site de lancement, a rapporté KCNA.

Des photos publiées par les médias d’État montraient 18 missiles, identifiés par les experts comme étant des KN-25, s’élevant dans les airs à partir de lanceurs mobiles.

Testée pour la première fois en 2019, la fusée « super-large » brouille la distinction entre les systèmes de fusées à lancement multiple et les missiles balistiques à courte portée, selon le Centre d’études internationales et stratégiques.

La Corée du Nord a déclaré qu’une arme nucléaire tactique pourrait être installée sur de tels missiles.

L’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle de la Corée du Nord, via KNS, le 31 mai 2024, montre le tir d’essai d’une fusée d’artillerie de très grande taille de 600 mm dans un endroit non confirmé en Corée du Nord. KCNA VIA KNS/AFP via Getty Images

Le dirigeant Kim a exhorté les forces nucléaires du pays à être prêtes à mener à bien la mission de dissuasion de guerre et à prendre l’initiative en cas de guerre, a indiqué KCNA.

« Des pluies de feu pour l’anéantissement » au cours de l’exercice ont montré la volonté de la Corée du Nord de défendre sa souveraineté et de réagir contre l’ennemi, a déclaré KCNA dans un autre rapport.

L’exercice comprenait l’utilisation d’un système de contrôle de tir récemment dévoilé qui fait partie du système combiné de gestion des armes nucléaires du gouvernement, a indiqué KCNA.

Le Département d’État américain a condamné le lancement de jeudi utilisant la technologie des missiles balistiques, le qualifiant d’imprudent et de violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Kim Jong Un (2e à gauche) assiste à un tir d’essai de salve de fusées de très grande taille de 600 mm, dans un lieu non confirmé en Corée du Nord. KCNA VIA KNS/AFP via Getty Images

Les médias d’État nord-coréens ont publié le 31 mai des images du dirigeant Kim Jong Un supervisant les tests d’un système de lance-roquettes multiples, un jour après que Séoul a accusé Pyongyang d’avoir tiré une volée de missiles balistiques à courte portée. KCNA VIA KNS/AFP via Getty Images

L’agence américaine de renseignement de défense a déclaré que l’analyse des images de débris a confirmé que la Russie a déployé des missiles nord-coréens dans sa guerre en Ukraine, selon un résumé du rapport.

La Russie et la Corée du Nord ont nié tout accord d’armement, qui violerait l’embargo de l’ONU sur Pyongyang, mais se sont engagées à approfondir leur coopération dans tous les secteurs.

Une chronique publiée par KCNA a critiqué mercredi le déploiement d’avions de reconnaissance américains RC-135U depuis le Japon vers la péninsule coréenne, affirmant que ces avions et autres moyens de reconnaissance par le Sud et les États-Unis portaient atteinte à la souveraineté de la Corée du Nord.

Les médias sud-coréens ont rapporté qu’un avion espion militaire américain avait survolé cette semaine la zone métropolitaine de Séoul et les eaux au large de la côte ouest, citant des trackers de vols.

Mercredi, la Corée du Nord a envoyé des centaines de ballons transportant des déchets et du fumier à travers la frontière fortement fortifiée avec la Corée du Sud, les qualifiant de « cadeaux de sincérité » et suscitant une réponse de colère de Séoul, qui a déclaré que l’acte était ignoble et dangereux.