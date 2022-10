La Corée du Nord affirme que Kim a supervisé les essais de missiles de croisière

SEOUL, Corée du Sud – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé des essais de missiles de croisière à longue portée, qu’il a décrits comme une démonstration réussie des capacités de frappe nucléaire croissantes de son armée et de sa préparation à une “guerre réelle”, ont déclaré jeudi les médias officiels. Les essais de mercredi ont prolongé un nombre record de démonstrations d’armes cette année par la Corée du Nord, qui a ponctué son activité d’essais de menaces d’utiliser de manière préventive des armes nucléaires contre la Corée du Sud et les États-Unis si elle perçoit son leadership comme menacé.

Les analystes disent que Kim exploite la distraction créée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine, l’utilisant comme une fenêtre pour accélérer le développement des armes alors qu’il poursuit un arsenal nucléaire à part entière qui pourrait menacer de manière viable les alliés régionaux des États-Unis et la patrie américaine.

Les responsables sud-coréens affirment que Kim pourrait également effectuer un essai nucléaire dans les semaines ou les mois à venir, intensifiant une campagne de pression visant à forcer les États-Unis à accepter l’idée de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire capable de négocier des concessions économiques et de sécurité à partir d’une position de force.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a déclaré que les deux missiles lors des tests de mercredi avaient volé pendant près de trois heures, dessinant des motifs ovales et en forme de huit au-dessus de ses mers occidentales, et ont montré qu’ils pouvaient atteindre des cibles à 2 000 kilomètres (1 240 miles). Les tests ont démontré la précision et l’efficacité au combat du système d’arme qui a déjà été déployé dans les unités de l’armée utilisant des armes nucléaires “tactiques” sur le champ de bataille, a indiqué l’agence.

Après les tests, Kim a salué l’état de préparation de ses forces de combat nucléaires, qui, selon lui, étaient parfaitement préparées à “une guerre réelle pour mettre les ennemis sous leur contrôle d’un coup” avec divers systèmes d’armes “mobiles, précis et puissants”, selon le rapport.

Il a déclaré que les tests envoyaient “un autre avertissement clair aux ennemis” et s’est engagé à étendre davantage le domaine opérationnel de ses forces armées nucléaires pour “dissuader résolument toute crise militaire cruciale et crise de guerre à tout moment et en prendre complètement l’initiative”.

Les essais de mercredi étaient les premières démonstrations d’armes connues de la Corée du Nord après le lancement de 12 missiles balistiques en deux semaines jusqu’au 9 octobre dans ce qu’elle a décrit comme des attaques nucléaires simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines. Ces armes comprenaient un nouveau missile balistique à portée intermédiaire qui a survolé le Japon tout en démontrant une portée potentielle pour atteindre Guam, un important centre militaire américain dans le Pacifique, et un missile à courte portée tiré depuis une plate-forme non spécifiée à l’intérieur d’un réservoir intérieur.

La Corée du Nord a déclaré que ces exercices étaient destinés à avertir Séoul et Washington d’avoir organisé des exercices navals conjoints “dangereux” impliquant le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan ces dernières semaines, qui devaient être la démonstration de force des alliés face à des menaces nord-coréennes croissantes.

Les inquiétudes concernant l’expansion de l’arsenal nucléaire de Kim ont grandi depuis que son parlement a adopté le mois dernier une nouvelle loi autorisant l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans un large éventail de scénarios, y compris des situations de non-guerre, où il peut percevoir son leadership comme menacé. L’armée sud-coréenne a depuis averti la Corée du Nord qu’elle « s’autodétruirait » si elle utilisait ses bombes en déclenchant une réponse « écrasante » des alliés.

Alors que les missiles balistiques intercontinentaux de Kim ciblant la patrie américaine ont attiré une grande partie de l’attention internationale, il a également élargi son arsenal d’armes à plus courte portée visant à écraser les défenses antimissiles en Corée du Sud. Le Nord décrit certaines de ces armes comme “tactiques”, qui, selon les experts, communiquent une menace de les armer de petites armes nucléaires sur le champ de bataille et de les utiliser de manière proactive pendant les conflits pour émousser les forces conventionnelles plus fortes de la Corée du Sud et des États-Unis, qui stationnent environ 28 500 soldats. dans le Sud.

La Corée du Nord a tiré plus de 40 missiles balistiques et de croisière au cours de plus de 20 événements de lancement cette année, exploitant une division au Conseil de sécurité de l’ONU qui s’est creusée à cause de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Moscou et Pékin, membres permanents du conseil, ont rejeté les propositions des États-Unis visant à imposer des sanctions plus sévères à Pyongyang en raison de son intensification des activités de test. Les experts disent que le prochain essai nucléaire du Nord, qui serait son septième au total depuis 2006, sera probablement le premier que le Conseil de sécurité échoue à rencontrer de nouvelles sanctions.